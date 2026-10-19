JCR destaca solidez macroeconómica de México y prevé recuperación económica en 2026

La agencia calificadora Japan Credit Rating Agency (JCR) destacó la solidez de los fundamentos macroeconómicos de México, al reconocer la capacidad de su economía para enfrentar choques externos, mantener la estabilidad financiera y avanzar en el proceso de consolidación fiscal.

Entre los principales factores favorables, la calificadora señaló la amplia base industrial orientada a las exportaciones, así como la flexibilidad de las políticas monetaria y cambiaria, elementos que contribuyen a fortalecer la capacidad de respuesta de la economía nacional ante condiciones adversas en los mercados internacionales.

En materia de finanzas públicas, JCR reconoció los avances en la consolidación fiscal, respaldados por las medidas para fortalecer la recaudación tributaria. Asimismo, anticipó que este proceso continuará en el mediano plazo, lo que permitiría mantener la deuda pública en niveles manejables y preservar el orden de las finanzas gubernamentales.

La agencia también destacó que el endeudamiento público mexicano se mantiene en niveles moderados en comparación con países que cuentan con calificaciones similares. A ello se suma la fortaleza del mercado interno, que absorbe alrededor de 80 por ciento de la deuda pública, así como una estrategia de financiamiento de largo plazo a tasa fija, que reduce la exposición del Gobierno a las variaciones en las tasas de interés.

Respecto a las perspectivas económicas, JCR prevé que la actividad productiva continúe recuperándose durante 2026, impulsada por la resiliencia del consumo privado y la inversión pública y privada en el marco del Plan México.

La calificadora también resaltó el dinamismo de las exportaciones de equipo electrónico, favorecidas por la creciente demanda de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, además de la reactivación de proyectos de infraestructura pública, factores que podrían contribuir al desempeño económico nacional.

En el ámbito financiero, JCR subrayó la solidez del sistema bancario mexicano y la fortaleza de la posición financiera externa del país. Entre los elementos que respaldan esta condición mencionó el déficit moderado de la cuenta corriente, los niveles manejables de deuda externa, las amplias reservas internacionales y el respaldo adicional de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional.

Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reiteró su compromiso con una conducción responsable de la política fiscal, orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer los ingresos públicos, promover la inversión productiva y mantener una trayectoria sostenible de la deuda.

El reconocimiento de JCR destaca los factores estructurales que respaldan la economía mexicana, aunque la evolución de la actividad productiva y de las finanzas públicas dependerá también del comportamiento de la demanda interna, las inversiones y las condiciones económicas internacionales.