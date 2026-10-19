Exhibe Profeco abusos en precio de gasolina Premium: supera los 30 pesos por litro

Exhibe Profeco abusos en precio de gasolina Premium

​Durante la conferencia mañanera, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el ​titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, mostró los resultados obtenidos durante el monitoreo habitual de precios de los combustibles. El funcionario señaló que se detectaron aumentos desproporcionados en el margen de ganancia de los empresarios gasolineros.

​“En este monitoreo que realizamos de los precios de los combustibles, detectamos que algunas estaciones están vendiendo la gasolina Premium por arriba incluso de los treinta pesos litro. Si bien este combustible no está considerado en el acuerdo nacional entre la presidenta y el sector gasolinero, este precio tan alto de gasolina Premium no se justifica”, puntualizó Escalante.

El funcionario señaló esta situación como una muestra de ganancias excesivas a costa del consumidor, detalló los datos clave sobre el costo real del combustible y los apoyos gubernamentales:

​Precio de compra al mayoreo: Los gasolineros adquieren el litro de gasolina Premium a un promedio de 25.06 pesos.

​Estímulo fiscal: Recordó que la gasolina Premium cuenta con apoyo del gobierno a través del subsidio fiscal al IEPS.

​Beneficio distorsionado: Enfatizó que dichos incentivos están diseñados para proteger el bolsillo de los ciudadanos y no para incrementar las ganancias de los concesionarios.

El funcionario también destacó que 8 mil 983 gasolineras respetan el precio establecido para el diésel y que este combustible registra un promedio nacional de 26.98 pesos por litro.

Respecto al ejercicio realizado mediante el Quién es Quién en Envío de Dinero por un envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio observados al 15 de octubre, el procurador apuntó que en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa pagando más pesos por los dólares que se mandan desde Estados Unidos, al entregar $7,483.64. Ria Money Transfer fue la empresa que dio menos con $7,132.95. En envíos en efectivo, Pagaphone Smart Pay pagó $7,456.87 mientras que Xoom entregó menos, $7,160.23.

Para hablar de los datos obtenidos en la revisión de precios de la canasta Pacic, conformada por 24 productos Escalante Ruiz reveló que, del 5 al 9 de octubre, Bodega Aurrera Camino del Seri, en Hermosillo, Sonora registró el precio más bajo, $721.50. El más caro fue de $912.98, en S-Mart Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.