Financiamiento en salud mental e inteligencia artificial, prioridades de la ANUIES

salud mental Luis González Plascencia, secretario general de la ANUIES resaltó que una de las prioridades de dicha asociación es lograr financiamiento para salud mental e inteligencia artificial en las universidades afiliadas

El secretario general de la ANUIES, Luis González Placencia resaltó la urgente necesidad de procurar el bienestar estudiantil, atendiendo temas prioritarios como la salud mental, la seguridad y la construcción de una cultura de paz.

Ello, dijo, frente a las transformaciones tecnológicas que redefinen la enseñanza, la investigación y la gestión institucional, por lo que hizo un llamado a articular proyectos colectivos que aprovechen las capacidades tecnológicas regionales para resolver problemas prioritarios.

Señaló lo anterior, en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del año del Consejo Regional Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), realizada en el Instituto Tecnológico de Chetumal, en donde resaltó las prioridades estratégicas para fortalecer a las instituciones de la región sur-sureste del país frente a crecientes desafíos económicos, sociales y tecnológicos.

Al respecto, subrayó que el sur-sureste del país , articula a 47 instituciones de educación superior -incluyendo universidades públicas y particulares, institutos tecnológicos y centros de investigación- distribuidas en: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Es uno de los territorios de mayor riqueza cultural, ambiental y social del país, en donde la educación superior tiene un papel fundamental para ampliar las oportunidades de desarrollo y contribuir a superar las desigualdades.

Sin embargo, abundó, las escuelas afiliadas enfrentan retos presupuestarios cruciales, por lo que se gestionan recursos adecuados frente al Presupuesto Federal de 2027 para garantizar su operatividad.

Ante ello, la ANUIES mantiene interlocución activa con autoridades educativas y legislativas para asegurar recursos suficientes, oportunos y sostenibles, de cara al crecimiento de las responsabilidades institucionales exige condiciones presupuestales sólidas para responder adecuadamente a las demandas de la sociedad.

A su vez, Norma Rondelo López, profesora-investigadora y ex secretaria general de la Universidad Autónoma Metropolitana, habló sobre la aplicación de la inteligencia artificial en actividades administrativa en las instituciones de educación superior.

En el encuentro también se presentó la Propuesta para la conformación de la Red de Inteligencia Aplicada (REDIA) de este Consejo Regional, para el impulso de capacidades tecnológicas que permitan atender prioridades regionales y se ofreció el Informe de trabajo de las Redes de Colaboración y los Avances en la instrumentación del Sistema de Evaluación y Acreditación en las Instituciones de Educación Superior.