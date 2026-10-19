Trump habría buscado mayor participación de EU en el sector petrolero de México: Sheinbaum

Trump busca mayor participación de petroleras estadounidenses en México: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le ha planteado durante sus conversaciones telefónicas la posibilidad de aumentar la participación de empresas estadounidenses en la industria petrolera mexicana, así como incrementar las importaciones de gas natural.

Durante su conferencia matutina de este lunes 19 de octubre, la mandataria explicó que ambos temas han sido abordados en distintas ocasiones, aunque aseguró que cualquier acuerdo debe respetar la Constitución y las leyes mexicanas. Sheinbaum señaló que Trump ha mostrado interés en que las compañías de su país colaboren en la producción de petróleo en México. Sin embargo, aclaró que existen restricciones legales para otorgar derechos sobre los recursos petroleros nacionales.

La presidenta explicó que las empresas extranjeras pueden participar mediante contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), siempre que cumplan con las disposiciones establecidas en la legislación, también mencionó que algunas compañías estadounidenses ya trabajan con Pemex, por lo que existen mecanismos legales que permiten mantener la cooperación y ampliar determinadas inversiones.

México busca aumentar su producción de gas natural

Otro de los asuntos abordados durante las conversaciones entre ambos mandatarios es la compra de gas natural estadounidense, utilizado principalmente para la generación de electricidad y distintas actividades industriales. Sheinbaum reconoció que Trump ha propuesto incrementar las importaciones de este combustible. No obstante, explicó que México también tiene entre sus objetivos fortalecer la producción nacional para reducir su dependencia del exterior.

La mandataria recordó que el país cuenta con cinco nuevas plantas de ciclo combinado que requieren gas natural para su funcionamiento, por lo que resulta importante garantizar el abastecimiento, en este sentido, señaló que su administración busca mantener la cooperación energética con Estados Unidos, pero también desarrollar proyectos que permitan aprovechar los recursos disponibles en territorio mexicano.

Niega condicionamientos en acuerdo comercial

Por otra parte, Sheinbaum rechazó que Donald Trump haya condicionado las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a la entrega de activos petroleros o a modificaciones en la estrategia de seguridad.

La presidenta aseguró que los asuntos comerciales y de seguridad se han tratado mediante mecanismos diferentes y que las conversaciones se mantienen en términos de cooperación. Asimismo, reconoció que Trump ha expresado preocupación por la presencia del crimen organizado en algunas regiones de México, aunque rechazó que existan territorios controlados por grupos delictivos, como parte de su respuesta, la mandataria mencionó reducciones en los homicidios y en el tráfico de fentanilo, de acuerdo con las cifras presentadas por su gobierno.

Finalmente, destacó que México y Estados Unidos mantienen comunicación para atender temas económicos, comerciales y de seguridad, respetando las disposiciones legales de cada país, la presidenta reiteró que la participación extranjera en el sector energético mexicano deberá realizarse conforme a la legislación nacional, sin comprometer los derechos sobre los recursos petroleros del país.