Reconstrucción mamaria, las opciones después de una mastectomía

reconstrucción mamaria La reconstrucción de seno, luego de una mastectomía, es una decisión personal de la paciente que ha superado el cáncer de mama, neoplasia sigue siendo la primer causa de muerte en mujeres mexicanas, por tumores malignos debido a que la mayoría de las detecciones se hacen en etapas avanzadas

El cáncer de mama, sigue siendo en nuestro país, la principal causa de muerte en mujeres, lo que sigue siendo un importante desafío para el sector salud público, debido a que tan sólo durante el 2025, datos del INEGI señalan que esta neoplasia causó la muerte a más de 8,000 mujeres.

En este sentido, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre, y previo al Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria (el tercer miércoles de octubre), es importante resaltar que para todas aquellas mujeres que logran vencer este tipo de cáncer, en muchos de los casos todavía tienen un reto más por enfrentar: la reconstrucción mamaria.

34 MIL DETECCIONES, MUCHAS REQUERIRÁN RECONSTRUCCIÓN DE MAMA

Al respecto, es importante mencionar que datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), estima que cada año en nuestro país se diagnostican alrededor de 34 mil casos nuevos de cáncer de mama en mujeres de 20 años en adelante, sin embargo, apenas el 7% de quienes sufren esta enfermedad acceden a una reconstrucción mamaria.

En contraparte, en Estados Unidos el acceso es de hasta del 90%, ello, en cumplimiento a un derecho de la mujer estipulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), procedimiento que contribuye a que las mujeres recuperen su autoestima y calidad de vida.

En nuestro país, las prótesis para la reconstrucción mamaria pueden alcanzar precios que pueden alcanzar hasta los 150 mil pesos, en hospitales privados.

La reconstrucción mamaria puede realizarse con: implantes, tejido de otras partes del cuerpo o una combinación de ambas técnicas, en tanto que el procedimiento puede llevarse a cabo durante la mastectomía o en una etapa posterior, ello con base en las condiciones clínicas, el tratamiento oncológico y las preferencias de cada paciente.

Jorge Hadad, gerente general de GC Aesthetics destacó que los avances en las técnicas quirúrgicas y los dispositivos médicos han ampliado las alternativas disponibles.

Comentó que la mejor decisión la debe tomar la paciente junto con el médico especialista, quien determinará cuál es el mejor procedimiento en cada caso con base en la valoración del especialista, quien considera factores como: anatomía, las características de los tejidos y los antecedentes médicos de cada paciente.

“La reconstrucción de mama, no consiste únicamente en recuperar una forma, sino en acompañar a cada mujer en una decisión que involucra su salud, sus expectativas y su bienestar”, resaltó.

La reconstrucción mamaria puede realizarse de manera inmediata posterior a la mastectomía, o años después, ello, con base en la evaluación médica.