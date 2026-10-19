¿Ya salió el calendario de la Beca Benito Juárez? Reporte al momento del próximo pago

Alumnos con su Beca del Bienestar. Imagen creada con IA. (Gemini)

Después de varias semanas de incertidumbre sobre las fechas de depósito, el Gobierno de México publicó este lunes 19 de octubre el calendario oficial de pagos de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con el anuncio difundido a través de Programas para el Bienestar, los recursos comenzarán a distribuirse este mismo lunes y continuarán hasta el viernes 30 de octubre, mediante depósitos escalonados en las tarjetas del Banco del Bienestar de los estudiantes beneficiarios.

¿Cuándo pagan la Beca Benito Juárez en octubre de 2026?

El calendario oficial establece las siguientes fechas:

Lunes 19 de octubre: apellidos con A y B.

apellidos con A y B. Martes 20 de octubre: letra C.

letra C. Miércoles 21 de octubre: letras D, E y F.

letras D, E y F. Jueves 22 de octubre: letra G.

letra G. Viernes 23 de octubre: letras H, I, J, K y L.

letras H, I, J, K y L. Lunes 26 de octubre: letra M.

letra M. Martes 27 de octubre: letras N, Ñ, O, P y Q.

letras N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 28 de octubre: letra R.

letra R. Jueves 29 de octubre: letra S.

letra S. Viernes 30 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Es importante señalar que estas fechas corresponden al primer apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no se debe tomar como referencia la inicial del nombre.

La dependencia también recordó que los depósitos se realizan directamente en las cuentas de los beneficiarios, sin intermediarios y sin necesidad de retirar el dinero el mismo día en que se recibe.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de la Beca Benito Juárez?

Para el ciclo escolar 2026-2027, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez entrega 1,900 pesos bimestrales a estudiantes inscritos en preparatorias, bachilleratos y planteles públicos de educación media superior que cumplen con los requisitos del programa.

El apoyo económico se otorga durante los diez meses que comprende el ciclo escolar, mientras que julio y agosto quedan excluidos por tratarse del periodo vacacional.

Además de la Beca Benito Juárez, el Gobierno de México confirmó que durante octubre comenzará la dispersión de recursos de otros dos programas educativos:

Beca Benito Juárez: 1,900 pesos bimestrales para estudiantes de educación media superior.

1,900 pesos bimestrales para estudiantes de educación media superior. Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos bimestrales para estudiantes universitarios de instituciones prioritarias.

5,800 pesos bimestrales para estudiantes universitarios de instituciones prioritarias. Beca Gertrudis Bocanegra: 1,900 pesos bimestrales para gastos de transporte de estudiantes de educación superior de las entidades contempladas por el programa.

¿Cuándo será el siguiente pago de la Beca Benito Juárez después de octubre?

Una vez concluida la dispersión de septiembre-octubre, quedará pendiente el depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026, que representa el segundo periodo de apoyo del ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con el funcionamiento habitual del programa, ese pago se contempla para finales del año. Sin embargo, hasta este 19 de octubre las autoridades todavía no han anunciado el calendario específico ni las fechas por apellido correspondientes a noviembre-diciembre.

Por ello, los estudiantes deberán mantenerse pendientes de los comunicados de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que difundirá las nuevas fechas mediante sus plataformas oficiales.

Mientras tanto, los pagos del primer bimestre ya cuentan con un calendario confirmado y comenzarán a reflejarse en las tarjetas de los beneficiarios conforme avance la dispersión programada hasta el 30 de octubre.