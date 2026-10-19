Reporta la Federación 400 mil estudiantes más inscritos en bachillerato a nivel nacional

Reporta Gobierno de México 400 mil estudiantes más inscritos al Bachillerato Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante 2026 se registraron 400 mil estudiantes más en el Bachillerato Nacional, en comparación con el año anterior, como resultado de la ampliación de espacios educativos, las campañas de difusión y los programas de apoyo económico para evitar el abandono escolar.

La mandataria destacó que la construcción de preparatorias cercanas a los hogares de los estudiantes, junto con las becas y las estrategias de reincorporación escolar, busca garantizar que más jóvenes continúen sus estudios de nivel medio superior.

Sheinbaum señaló que la política educativa también forma parte de las acciones para atender las causas de la violencia, mediante la ampliación de oportunidades de formación, el acceso a espacios educativos y el respaldo económico a las familias.

La Presidenta agregó que su administración continuará abriendo lugares en preparatorias y universidades, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y otras instituciones de educación superior, mediante acuerdos con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Asimismo, indicó que la meta es alcanzar cerca de 22 millones de estudiantes beneficiarios de las Becas para el Bienestar al cierre de este año.

Becas benefician a más de 19.5 millones de estudiantes

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, explicó que el incremento en la matrícula de bachillerato está relacionado, entre otros factores, con el registro de un millón 800 mil 919 estudiantes a la Beca Universal Benito Juárez durante el ciclo escolar, cifra superior a la meta inicial de un millón 500 mil beneficiarios.

Añadió que se realizaron 14 mil 109 asambleas informativas en planteles educativos de todo el país para dar a conocer los apoyos disponibles.

De acuerdo con el funcionario, actualmente los programas de Becas para el Bienestar benefician a 19 millones 593 mil 156 estudiantes, con una inversión social anual de 136 mil 902 millones 982 mil 500 pesos. La previsión oficial es cerrar 2026 con 22 millones de beneficiarios.

En educación básica se atiende a 14 millones 960 mil 755 estudiantes, con una inversión de 84 mil 800 millones de pesos. De este total, 176 mil 761 corresponden a preescolar, mientras que 9 millones 502 mil 322 reciben la Beca Rita Cetina en primaria y 5 millones 281 mil 672 en secundaria.

Para educación media superior, la Beca Universal Benito Juárez beneficia a 4 millones 162 mil 377 estudiantes, con una inversión anual de 39 mil 500 millones de pesos.

En educación superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro brinda apoyo a 414 mil 100 estudiantes, con recursos por 12 mil millones de pesos.

Anuncian nuevas incorporaciones a las becas

León Trujillo informó que continúan las asambleas para incorporar nuevos beneficiarios a la Beca Rita Cetina. Hasta el momento, se han realizado reuniones en 41 mil 48 escuelas, con una asistencia de 502 mil 661 personas.

La meta es visitar 67 mil 845 planteles y alcanzar una participación de un millón 73 mil personas. El registro para la nueva convocatoria estará abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx.

En el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, se han realizado 668 asambleas y se ha registrado a 100 mil estudiantes.

También destacó los avances de la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra, mediante la cual se ha beneficiado a 55 mil 924 estudiantes de educación superior en Michoacán, con una inversión de 531 millones de pesos.

Para ampliar este apoyo a Chiapas, Zacatecas, Campeche y Sonora, se han realizado 344 asambleas y se han registrado 172 mil 571 estudiantes.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció además una asamblea virtual para el viernes 23 de octubre, a través de sus redes sociales. Para resolver dudas, los interesados pueden comunicarse al número telefónico 079.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a los estudiantes de reciente incorporación a los programas está prevista para noviembre y diciembre.

Inicia pago de becas para bachillerato y universidad

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que el lunes 19 de octubre comenzó la dispersión de los apoyos correspondientes a las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra para quienes ya forman parte de los programas.

El calendario de pagos se organiza según la primera letra del primer apellido:

Lunes 19 de octubre: A, B.

A, B. Martes 20 de octubre: C.

C. Miércoles 21 de octubre: D, E, F.

D, E, F. Jueves 22 de octubre: G.

G. Viernes 23 de octubre: H, I, J, K, L.

H, I, J, K, L. Lunes 26 de octubre: M.

M. Martes 27 de octubre: N, Ñ, O, P, Q.

N, Ñ, O, P, Q. Miércoles 28 de octubre: R.

R. Jueves 29 de octubre: S.

S. Viernes 30 de octubre: T, U, V, W, X, Y, Z.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, recordó que el Gobierno federal también ofrece la modalidad de Prepa en Línea, un programa gratuito que no cobra inscripción, colegiaturas ni trámites administrativos.

La plataforma permite cursar el bachillerato completamente en línea y, al concluir los estudios, obtener el Certificado de Terminación de Estudios del Bachillerato Nacional. Además, quienes tienen menos de 25 años pueden acceder a la Beca Benito Juárez, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

El registro para Prepa en Línea estará disponible del 19 al 28 de octubre en el sitio oficial https://prepaenlinea.sep.gob.mx/.

Con la ampliación de la matrícula, la apertura de nuevos planteles y el fortalecimiento de los programas de becas, el Gobierno federal busca incrementar la permanencia escolar y facilitar el acceso a la educación media superior y superior en el país.