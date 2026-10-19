México denunciará ante Estados Unidos muerte de otro connacional en centro de detención

Claudia Sheinbaum

El Gobierno de México presentará una denuncia ante las autoridades de Estados Unidos por el fallecimiento de otro connacional en un centro de detención, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró su rechazo a cualquier forma de racismo y aseguró que los mexicanos en el exterior cuentan con el respaldo de su administración.

La mandataria señaló que, tras conocer el fallecimiento, el canciller Roberto Velasco estableció contacto con los familiares de la víctima y emitió un comunicado el mismo día, como parte de las acciones de atención y acompañamiento a sus allegados.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, el connacional había sido detenido en junio y padecía diabetes e hipertensión. Sus familiares manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que no hubiera recibido todos los medicamentos que necesitaba durante su estancia en el centro de detención.

Ante estos hechos, la Presidenta subrayó la importancia de garantizar la protección de los derechos humanos de los mexicanos privados de la libertad en Estados Unidos y anunció que se reforzarán las labores de los consulados mexicanos, dentro del marco de sus atribuciones, para brindar asistencia y vigilancia en estos casos.

“Nosotros estamos en contra de cualquier forma de racismo, y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos. En México, en el gobierno de México, en la presidenta, siempre van a tener una aliada”, expresó.

Asimismo, destacó la contribución de los mexicanos que migran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y para apoyar económicamente a sus familias, al señalar que su trabajo también beneficia a la economía estadounidense.

La mandataria reiteró su solidaridad con las familias de los connacionales que enfrentan situaciones de detención y aseguró que su gobierno mantendrá las acciones de protección consular para defender sus derechos y brindar acompañamiento a quienes lo requieran.

“Para nosotros son héroes y heroínas, porque salieron de sus pueblos, de sus ciudades, a buscar una vida mejor y a apoyar a sus familias”, afirmó.

El Gobierno mexicano buscará que el caso sea atendido por las vías correspondientes y que se garantice el respeto a los derechos humanos de los connacionales bajo custodia de las autoridades estadounidenses.