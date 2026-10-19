Shinbaum descarta que permanencia de Zoé Robledo esté en duda y destaca avances en el sistema de salud

Sheinbaum descarta que permanencia de Zoé Robledo esté en duda y destaca avances en el sistema de salud (Camila Ayala Benabib)

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la permanencia de Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no está en duda, pese a la situación que actualmente debe resolverse, y destacó los avances registrados en el sistema de salud pública.

Al ser cuestionada sobre si la continuidad del funcionario dependería de cómo se resuelva el caso, la mandataria respondió que, por el momento, no está en riesgo su permanencia, aunque insistió en que el asunto debe atenderse.

“En este momento no está en duda la permanencia de Zoé. Tiene que resolverse, tiene que resolverse. Ahora, estamos mejor que antes”, expresó.

Durante su declaración, la mandatariia contrastó la situación actual del sector salud con administraciones anteriores, al mencionar los periodos en los que, a su consideración, se impulsaron procesos de privatización y se destinaron importantes cantidades de recursos públicos a la adquisición de servicios.

En ese contexto, recordó a exfuncionarios que estuvieron al frente de instituciones de salud durante gobiernos anteriores, entre ellos Juan Molinar Horcasitas, quien dirigió el IMSS durante la administración del expresidente Felipe Calderón.

La mandataria también destacó la reducción en los montos destinados a la compra de medicamentos, aunque no precisó cifras durante su intervención.

Respecto a la atención médica, manifestó su satisfacción por los testimonios de personal del sistema público que reporta mejoras en la disponibilidad de médicos especialistas y en las condiciones de infraestructura hospitalaria, particularmente en quirófanos que han sido rehabilitados.

Sin embargo, reconoció que todavía existen deficiencias y necesidades pendientes que deben atenderse para mejorar la calidad de los servicios médicos en el país.

“Nadie puede decir, todo está perfecto. Pero si queremos, lo público tiene que ser excelente”, sostuvo.

Finalmente, señaló que, aunque existen avances respecto a etapas anteriores, los retos que enfrenta el sistema sanitario requieren seguimiento y acciones para consolidar los servicios públicos de salud.