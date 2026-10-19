Presidenta califica de irresponsable operativo en Chihuahua y exige respeto a la ley y la soberanía (Camila Ayala Benabib)

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “muy irresponsable” el operativo realizado en Chihuahua, donde participaron agentes de la CIA, al señalar que presuntamente se violó la ley al no informar a las autoridades federales y por la participación de agencias extranjeras en acciones en territorio nacional.

La mandataria sostuvo que las actividades de cooperación internacional en materia de seguridad deben apegarse a la legislación mexicana y respetar la soberanía del país. En ese sentido, enfatizó que cualquier relación con gobiernos extranjeros en esta materia debe desarrollarse conforme a los protocolos establecidos y notificarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Respecto a las investigaciones sobre el caso, informó que la Fiscalía continúa con las indagatorias y que, de acuerdo con lo que le comunicó la fiscal Ernestina Godoy, los trabajos aún no han concluido. Añadió que el exfiscal César Jáuregui,también es investigado por su posible participación en otros asuntos, cuyos detalles corresponderá informar a la propia institución.

Asimismo, consideró relevante que la Fiscalía de Chihuahua haya reconocido las presuntas irregularidades y procedido contra el exfuncionario, al subrayar que quienes tienen la responsabilidad de procurar justicia deben ser los primeros en cumplir la ley.

“¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?”, cuestionó.

Asimismo, hizo un llamado a todos los fiscales, tanto hombres como mujeres, para que asuman la responsabilidad que tienen en el combate a la impunidad y en la coordinación con el Poder Judicial.

La mandataria destacó que los responsables de impartir y procurar justicia deben constituir un ejemplo para la sociedad, por lo que consideró necesario mantener la atención sobre el desarrollo de las investigaciones y esclarecer los hechos.

Finalmente, reiteró que la cooperación con gobiernos extranjeros en materia de seguridad es posible, siempre que se respeten la soberanía nacional, el marco jurídico mexicano y los procedimientos oficiales de comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.