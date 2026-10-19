México descarta ceder derechos petroleros a Estados Unidos en negociaciones comerciales

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no contempla ceder derechos sobre el petróleo nacional a Estados Unidos y sostuvo que cualquier participación de empresas extranjeras en el sector energético debe apegarse al marco jurídico mexicano.

Al ser cuestionada sobre si el presidente estadounidense, Donald Trump, ha solicitado activos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a cambio de firmar un acuerdo comercial, la mandataria aclaró que el tema se ha abordado en conversaciones bilaterales, aunque no como una condición para concretar dicho acuerdo.

Explicó que, en algunos momentos, Trump ha planteado la posibilidad de que Estados Unidos contribuya a la producción petrolera mexicana. Sin embargo, señaló que la respuesta de su administración ha sido clara respecto a los límites constitucionales y legales que rigen la explotación de los hidrocarburos en el país.

“Le he dicho a usted, presidente Trump, Mr. Presidente, aquí hay una Constitución y aquí hay unas leyes. Entonces, aquí no se puede dar derechos de petróleo”, expresó.

La Presidenta precisó que las empresas estadounidenses sí pueden participar en determinadas actividades del sector energético mediante contratos y otros mecanismos permitidos por la legislación nacional. Como ejemplo, mencionó a Halliburton, empresa que, según indicó, lleva alrededor de 80 años trabajando con Pemex bajo distintos esquemas de contratación.

Añadió que la nueva legislación de la petrolera estatal establece una regulación más precisa para este tipo de acuerdos, lo que permite la participación de compañías privadas sin que ello implique la cesión de derechos sobre los recursos petroleros de México.

Asimismo, citó el caso de Sempra Energy, que opera una planta de licuefacción de gas en Ensenada, Baja California, donde se procesa gas natural importado de Estados Unidos para su comercialización en México o su exportación, principalmente hacia mercados asiáticos.

La mandataria subrayó que existen distintas modalidades de colaboración e inversión que pueden desarrollarse dentro de la ley, por lo que consideró que la cooperación energética con empresas estadounidenses no implica necesariamente modificar el régimen de propiedad de los hidrocarburos.

También señaló que algunos funcionarios estadounidenses no siempre comprenden las particularidades de la Constitución mexicana y de las normas que regulan el sector energético, aunque reconoció que otros sí conocen el marco legal vigente.

Finalmente, la Presidenta afirmó que el tema se ha tratado en las conversaciones con el gobierno estadounidense, pero descartó que exista una insistencia para que México entregue derechos petroleros. Reiteró que la posición de su administración es mantener la cooperación dentro de los límites establecidos por la legislación nacional y preservar la soberanía sobre los recursos energéticos.