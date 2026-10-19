Presidenta rechaza señalamientos de Trump de que cárteles gobiernan zonas de México (Camila Ayala Benabib)

Al ser cuestionada sobre si el presidente de Estados Unidos le ha reclamado por una supuesta inacción contra políticos vinculados con el narcotráfico, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su homólogo ha expresado preocupaciones sobre el control territorial de los cárteles, aunque, según precisó, no lo ha planteado en esos términos.

“Me ha llegado a decir eso de que México está gobernado por los cárteles. No lo dice así, dice: ‘Hay zonas de México que están gobernando’. Y le digo yo: ‘Pues no es cierto, presidente’”, relató.

Como argumento, la Presidenta destacó los avances que se han registrado en materia de seguridad, entre ellos una reducción de más de 60 por ciento en el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos y una disminución a la mitad en el número de homicidios.

La mandataria sostuvo que estos indicadores reflejan los resultados de las acciones emprendidas por su administración y consideró que no corresponden con la percepción de que los grupos criminales controlan el país.

Asimismo, explicó que las diferencias de opinión se han abordado mediante el diálogo, de manera cordial y sin confrontaciones, con el propósito de aclarar la posición del Gobierno mexicano frente a los señalamientos.

En ese sentido, advirtió que México suele convertirse en tema de debate durante los procesos electorales estadounidenses, por lo que pidió a los actores políticos de ese país evitar utilizar la situación mexicana como argumento de campaña.

“¿Qué hemos dicho nosotros? Pues no usen a México, bastantes problemas tienen allá que resolver. ¿Cómo para que usen a México como parte de su campaña?”, expresó.

La presidenta consideró que algunas de estas declaraciones responden a intereses electorales y reiteró que su gobierno mantendrá una postura de diálogo frente a las opiniones de funcionarios y representantes políticos estadounidenses.

Finalmente, defendió los resultados de la estrategia de seguridad y reiteró su rechazo a las afirmaciones que, desde su perspectiva, presentan una imagen equivocada de la situación que enfrenta México en materia de combate al crimen organizado.