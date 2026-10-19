Solicitan salida del subsecretario de Agricultura para evitar conflictos de interés por contienda política de su hijo en BCS

Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó la salida del subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, debido a que su hijo, Manuel Cota Cárdenas, se desempeña como coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur.

De acuerdo con Sheinbaum, la petición se realizó para prevenir que la permanencia del padre en la dependencia federal pudiera interpretarse como un respaldo institucional a algún candidato o partido político.

“Sí, yo se lo pedí. ¿Por qué razón? Porque su hijo es coordinador de Baja California Sur y no creo que esté bien que el papá esté trabajando aquí mientras su hijo esté compitiendo”, señaló la persona que solicitó su salida.

Asimismo, explicó que la medida busca proteger la imparcialidad de la Secretaría de Agricultura y evitar que se cuestione su actuación durante el proceso político.

“Para que no se preste a que digan que la Secretaría de Agricultura está apoyando a algún candidato de algún partido político”, puntualizó.

Según el testimonio, la decisión fue conversada previamente con el funcionario, quien habría coincidido en que era conveniente evitar cualquier posible confusión respecto a su posición dentro del Gobierno federal y la participación política de su hijo.

Sheinbaum señaló que, hasta donde tiene conocimiento, el funcionario podría colaborar en actividades partidistas de Morena en otra entidad, luego de que Ariadna lo buscara para apoyar en ese ámbito. Sin embargo, aclaró que no necesariamente participaría en Baja California Sur.

Finalmente, reiteró que el objetivo de solicitar su salida fue evitar que se generaran sospechas sobre un posible uso de las instituciones públicas para favorecer a un aspirante, y subrayó que el criterio debe aplicarse independientemente de la secretaría de la que se trate.