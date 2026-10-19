México lleva agenda de conservación y justicia ambiental a la COP17 en Armenia

COP17 en Armenia

México participa en la Decimoséptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que se lleva a cabo del 19 al 30 de octubre en Ereván, Armenia, con una agenda enfocada en frenar y revertir la pérdida de biodiversidad, fortalecer la restauración de ecosistemas y vincular la protección ambiental con el bienestar de las comunidades.

Bajo el lema “Acción por la naturaleza”, el encuentro reúne a representantes de 196 países y organizaciones regionales para evaluar los avances del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y establecer medidas que permitan cumplir sus objetivos hacia 2030.

En el marco de la conferencia también se realizan la duodécima Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y la sexta Reunión de las Partes del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios.

La delegación mexicana está encabezada por Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), e integrada por representantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), además de equipos técnicos de las instituciones.

Impulsan financiamiento y cooperación ambiental

Durante las negociaciones, México buscará que los compromisos internacionales se traduzcan en acciones concretas mediante mayores recursos financieros, cooperación científica y técnica, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades nacionales.

Uno de los temas prioritarios será la movilización de financiamiento adicional para los países en desarrollo, así como la creación de mecanismos transparentes y accesibles que permitan ampliar los esfuerzos de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

En este contexto, la delegación destacará el proyecto MEx30x30, destinado a fortalecer la gestión efectiva de las Áreas Naturales Protegidas federales y contribuir a la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, que establece el objetivo de conservar eficazmente al menos 30 por ciento de las zonas terrestres, de aguas continentales, marinas y costeras para 2030.

El proyecto cuenta con un financiamiento de 18.5 millones de dólares provenientes del Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad.

Asimismo, México presentará los avances alcanzados mediante sus 232 Áreas Naturales Protegidas federales y la red de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, como parte de sus esfuerzos para proteger los ecosistemas y fortalecer la gestión de los territorios prioritarios para la biodiversidad.

Presentarán corredor biocultural entre México, Guatemala y Belice

Entre las iniciativas que México expondrá en la COP17 destaca el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, un proyecto de cooperación regional con Guatemala y Belice, formalizado mediante la Declaración de Calakmul en agosto de 2025.

La propuesta busca fortalecer la colaboración entre los tres países para proteger ecosistemas compartidos y promover la conservación de la biodiversidad en una región de gran importancia ambiental y cultural.

Durante el Segmento de Alto Nivel, programado para los días 27 y 28 de octubre, Marina Robles García presentará las prioridades mexicanas en materia de conservación y restauración ecológica, ampliación del financiamiento y reconocimiento de la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la protección de la naturaleza.

La delegación también participará en la revisión de los avances colectivos del Marco Mundial de Biodiversidad y en las discusiones sobre la denominada Ruta de Ereván, orientada a identificar rezagos, fortalecer los mecanismos de implementación y promover resultados verificables.

Otro de los puntos de la agenda será la transformación de incentivos económicos perjudiciales para la biodiversidad y el impulso de instrumentos financieros que favorezcan la conservación, la restauración y el uso sostenible de los recursos naturales.

Reconocimiento a pueblos indígenas y comunidades locales

México defenderá la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las decisiones relacionadas con la biodiversidad, con respeto a sus derechos, conocimientos tradicionales, prácticas bioculturales y formas de organización.

La postura mexicana considera que la conservación ambiental debe vincularse con la justicia ambiental y el bienestar social, al reconocer el papel de las comunidades en el cuidado de los territorios y los ecosistemas.

Con su participación en la COP17, el Gobierno de México busca fortalecer la cooperación internacional y promover acuerdos que permitan avanzar en las metas globales de biodiversidad hacia 2030, mediante acciones que combinen la protección de la naturaleza, el financiamiento ambiental y el desarrollo sostenible de las comunidades.