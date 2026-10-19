Tormenta tropical Trudy se aleja de costas mexicanas

Tormenta tropical Trudy

La tormenta tropical Trudy continúa alejándose de las costas mexicanas y debilitándose, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su último aviso sobre este sistema, que todavía genera lluvias, vientos y oleaje en zonas de Jalisco y Baja California Sur.

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Trudy se localizó a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 460 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El fenómeno presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora, y se mantenía estacionario al momento del reporte.

La circulación de la tormenta ocasiona lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en la costa de Jalisco, mientras que en el sur de Baja California Sur se pronostican chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

Asimismo, se reportaron vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, condiciones que disminuirán durante el día.

En cuanto al estado del mar, se prevé oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Jalisco y Baja California Sur, el cual también tenderá a disminuir conforme el sistema se aleje del territorio nacional.

Alertan por posibles inundaciones y deslaves

Aunque Trudy pierde fuerza, las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones asociadas con el sistema podrían provocar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas.

Ante estos riesgos, se exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y a seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

La emisión del último aviso responde a que la tormenta tropical continúa alejándose de las costas mexicanas y debilitándose. Sin embargo, las autoridades reiteraron la importancia de mantener las precauciones ante los efectos de las lluvias y el oleaje que aún podrían presentarse en las zonas costeras.