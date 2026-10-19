Nace Cedro Violeta, un espacio para escuchar y acompañar a la mujer

Cedro Violeta Karime Athie Ortiz, presidenta de Cedro Violeta, durante la presentación de dicha asociación enfocada a la atención de la mujer, acompañada de presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, Jorge Antonio Serio Salomón

La convicción de que “todas las mujeres merecemos vivir con dignidad y contar con espacios seguros en los que podamos encontrar orientación, apoyo y acompañamiento”, dieron vida a la asociación Cedro Violeta, señaló la presidenta de dicha asociación, Karime Athie Ortiz.

En el marco de la presentación de Cedro Violeta, que se llevó a cabo la noche de este lunes, en el Centro Libanés, Athie Ortiz, abundó que dicha iniciativa surgió “de reconocer que existen mujeres que enfrentan situaciones difíciles en silencio”.

En muchas ocasiones, refirió, frente a situaciones de violencia, las mujeres no saben a dónde acudir, o a quién recurrir, a quién decírselo " y no siempre sabemos lo que vive una mujer detrás de una sonrisa, detrás de una conversación cotidiana, o de una aparente normalidad".

Acompañada del presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, Jorge Antonio Serio Salomón, y distinguidos integrantes de la comunidad libanesa, Karime Athie, se refirió al Programa de Bienestar Integral para las Mujeres Del cual tiene como objetivo impulsar el bienestar de las mujeres de esta comunidad, a través de un modelo integral".

Para ello delineó las acciones contempladas para brindar asesoría y acompañamiento a las mujeres, con acciones concretas de prevención contra la violencia, ñ canalización jurídica y acompañamiento emocional en caso de ser necesario.

Todo ello a través de una red externa de especialistas y orientación oportuna para encontrar alternativas para la toma de decisiones informadas.

en este sentido, agradeció enfáticamente el apoyo de todos aquellos despachos legales que se han sumado a este proyecto, así como la disposición de que en aquellos casos concretos y específicos sean llevados pro bono.

Asimismo, a través de la red de apoyo comunitaria, se fortalecerán vínculos mediante la articulación con grupos organizaciones de la sociedad civil, colectivos, instituciones y poder caminar de la mano con las autoridades de los tres niveles de gobierno, y con todas y cada una de las entidades que ya tienen un camino recorrido en este tema.

“Desde Cedro Violeta, hoy les digo: queremos ser sus aliadas, queremos recorrer con ustedes este trayecto, porque estamos convencidas que cuando la causa se vuelve colectiva se vuelve más fuerte.

" Es el compromiso que esta noche asumimos, porque queremos que la prevención se convierta en conciencia, la conciencia en acompañamiento y el acompañamiento en esta red que sostiene", estableció.

En su oportunidad, el presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, Jorge Antonio Serio Salomón, externo su beneplácito por el nacimiento de esta nuevo proyecto con posibilidades reales de crear conciencia en los jóvenes y apoyar a las mujeres.

“Como padre de familia me siento profundamente comprometido con el lanzamiento de un programa que pone atención en la prevención y en la concientización de nuestros jóvenes así como también en tender la mano a las mujeres vulnerables”.

" Como padre de tres hijos, quiero decirles que este proyecto me inspira, quiero que sepan (ellos) que pueden hablar, que pueden pedir ayuda y que siempre habrá alguien dispuesto a escucharlos sobre todo queremos que tengan muy claro que nunca están solos", estableció.