Trudy se degrada tormenta tropical: ¿Cuál es su trayectoria y qué estados afectará este lunes 19 de octubre?

Tormenta Tropical Trudy Esta madrugada se debilitó para dejar de ser huracán, aunque se mantiene la observación por posibles afectaciones.

La tormenta tropical Trudy perdió fuerza durante las últimas horas y dejó de ser huracán, por lo que este lunes 19 de octubre de 2026 continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico, cada vez más alejada de las costas mexicanas. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema comenzó a debilitarse rápidamente durante la noche y mantiene condiciones meteorológicas que requieren precaución, principalmente por el oleaje elevado y las corrientes marinas peligrosas en las playas del suroeste y occidente de México.

¿Cuál es la trayectoria actual de Trudy?

En su reporte de las primeras horas del lunes, el NHC informó que Trudy se desplazaba lentamente hacia el oeste, con vientos sostenidos que habían disminuido a aproximadamente 95 kilómetros por hora en el aviso correspondiente a las 03:00 horas del centro de México.

El pronóstico señala que el ciclón continuará moviéndose hacia el oeste-suroeste y el oeste durante las próximas horas, antes de girar hacia el noroeste el martes, cuando un sistema frontal se acerque a las aguas al oeste de Baja California.

Las previsiones oficiales indican que Trudy podría convertirse en un sistema postropical durante las próximas 24 horas y que sus remanentes perderían fuerza hasta disiparse posteriormente. Aunque su trayectoria se aleja del territorio nacional, esto no significa que sus efectos desaparezcan de inmediato, especialmente en las zonas costeras donde el oleaje y las corrientes marinas pueden representar un riesgo para la población.

¿Qué estados podrían verse afectados este lunes 19 de octubre por Trudy?

La influencia de Trudy se concentra principalmente en el occidente del país y las zonas costeras del Pacífico. Según los reportes meteorológicos, los estados que deben prestar especial atención a sus efectos son:

Jalisco: se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de condiciones de oleaje elevado en la costa.

se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de condiciones de oleaje elevado en la costa. Nayarit: podrían presentarse precipitaciones asociadas con la circulación del ciclón, particularmente en zonas costeras.

podrían presentarse precipitaciones asociadas con la circulación del ciclón, particularmente en zonas costeras. Colima y Michoacán: aunque Trudy se aleja del litoral, sus efectos remanentes y las condiciones meteorológicas regionales pueden mantener la probabilidad de lluvias.

aunque Trudy se aleja del litoral, sus efectos remanentes y las condiciones meteorológicas regionales pueden mantener la probabilidad de lluvias. Baja California Sur: debe mantenerse atenta a los pronósticos, pues el sistema continuará desplazándose por aguas del Pacífico y podría pasar al sur de la península durante el lunes y martes.

Es importante distinguir entre las lluvias provocadas directamente por Trudy y las precipitaciones ocasionadas por otros sistemas meteorológicos. Este lunes, el frente frío número 2 también genera lluvias intensas en distintas entidades del sur y sureste de México, por lo que no todas las precipitaciones previstas en el país están relacionadas con la tormenta tropical.