Admite Ebrard: “T-MEC si estuvo en riesgo pero se superó”; rechaza fracaso en su revisión

Marcelo Ebrard, secretario de Economía rechaza que las negociaciones del T-MEC hayan fracasado. (EFE)

El secretario de Economía Marcelo Ebradrd, rechazó que México haya fracasado en la negociación comercial con Estados Unidos y Canadá aunque reconoció que sí estuvo en riesgo, pero se sorteó y hoy está garantizada la vigencia del acuerdo por una década más, sujeta a revisiones anuales.

“Todo mundo esperaba que no hubiese tratado ya, la expectativa del primer trimestre de este año, era que el tratado no siguiera vigente, no que se ampliara 16 años, la verdad, realmente sí hubo un riesgo, pues sí, pero se sorteó. Hoy en día ya queda claro que va a estar vigente diez años, vamos a una revisión anual, la más amplia probablemente va a ser la de este año”, aseveró

Tras comparecer en privado con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, el funcionario manifestó su intención de avanzar en la revisión de este acuerdo antes de que concluya 2026, con el propósito de ofrecer certidumbre a los inversionistas.

Explicó que México busca disminuir los aranceles impuestos bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense, particularmente los aplicados a los sectores automotriz, del acero y del aluminio.

Recalcó que el T-MEC continuará vigente y que la revisión del acuerdo no representa, por ahora, una amenaza de cancelación.

Explicó que el proceso contempla revisiones anuales y anticipó que la de este año será probablemente la más amplia, mientras que las posteriores podrían concentrarse en menos asuntos

Asimismo descartó que la negativa del gobierno mexicano a extraditar a Rubén Rocha, Enrique Inzunza y otros ocho exfuncionarios de Sinaloa influya en la postura de Washington sobre el T-MEC y citó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Decía el secretario (de Estado Marco) Rubio, que es quien tendría yo como referencia en una declaración pública, que no había habido nunca una cooperación en materia de seguridad como la que hay. Es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos”, indicó

En conferencia de prensa, Ebrard destacó que México mantiene una posición privilegiada frente a sus competidores globales dentro del mercado estadounidense, lo que permite a la industria nacional exportar más pagando menos impuestos.

“La relación comercial hoy, y de inversión de México con los Estados Unidos es la mejor en términos de comparación con otros países, en términos relativos, si ustedes ven cuánto están pagando otros países de aranceles, verán que es superior al que México está pagando. México está pagando un arancel efectivo de alrededor del 3, 3.2, los demás países que compiten con nosotros pagan mucho más, China paga 22”, presumió

Pese a este escenario de ventaja, Ebrard reconoció que la prioridad del gobierno mexicano en las mesas de negociación es lograr la reducción de las medidas proteccionistas impuestas por la Unión Americana en tres industrias clave como la industria automotriz, acero y aluminio.

Sobre el panorama interno, adelantó que los indicadores del tercer trimestre reflejan un dinamismo que obligará a modificar de manera positiva las proyecciones económicas del país, un escenario que, afirmó, es reconocido a nivel internacional.

“La tendencia de julio, agosto, septiembre es positiva, es de crecimiento de nuestra economía, es decir, hay ya que hacer ajustes a la alza en lo que se espera que crezca la economía de México, es decir, las medidas que está tomando el gobierno están rindiendo frutos”, insistió