Aprueba Senado reforma para blindar datos de menores en redes sociales; prohíben publicidad dirigida.

Niño navegando en internet con su computadora (Millones de niños toman clases en línea para poder completar su ciclo escolar esto tras la suspensión de clases presenciales debido al Covid-19 y sus restricciones sociales/Moisés Pablo)

Por unanimidad de 108 votos, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con el objetivo de blindar la privacidad digital de niñas, niños y adolescentes.

La nueva legislación obliga a las plataformas tecnológicas a implementar controles de edad no invasivos y prohíbe el uso de información de los menores sin la autorización de sus padres.

La senadora del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, explicó que el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, el responsable deberá establecer mecanismos para verificar la edad y tratar que los datos personales infantiles tengan el menor tratamiento posible,

Se prohíbe la utilización de los algoritmos para crear perfiles automatizados de menores con fines de venta, publicidad personalizada o explotación comercial. Además, las aplicaciones deberán contar con herramientas sencillas para borrar la huella digital de los infantes.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera del Senado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, detalló que con esta ley deben abstenerse de realizar perfiles automatizados destinados a publicidad personalizada o explotación comercial dirigida específicamente a niños, niñas y adolescentes.

Por último establecer mecanismos sencillos y accesibles para quienes ejerzan la patria potestad o tutela puedan solicitar la cancelación o eliminación de esos datos.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis. De aprobarse por la colegisladora, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá 180 días naturales para emitir los lineamientos técnicos, otorgando a las empresas y gigantes tecnológicos un plazo idéntico para modificar sus sistemas y cumplir con la nueva normativa.