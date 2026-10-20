Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este martes 20 de octubre? (Pexels)

El último sismo registrado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en este martes 20 de octubre de 2026 tuvo una magnitud 4.2 en escala de Richter con epicentro en el suroeste de Chiapas. También, debido a que México es un país con alta actividad sísmica, este día se han registrado al menos 26 sismos.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor este martes 20 de octubre?

De acuerdo al SSN, el último sismo registrado este martes 20 de octubre ocurrió a 161 km al suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas y tuvo una profundidad de 10.3 km, así como una magnitud de 4.2 en escala de Richter.

A su vez, se ha informado que el temblor forma parte de las 3,078 réplicas del sismo de magnitud 7.4 que se registró en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio de 2026. Hasta el momento, la réplica más grande de este sismo ha sido de magnitud 6.5.

¿Sonó la alerta sísmica en la CDMX?

Los sismos que han ocurrido el día de hoy, martes 20 de octubre, no han ameritado que suene la Alerta Sísmica, ya que, según el Gobierno de México, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se activa en los siguientes escenarios:

En los sismos con magnitud mayor a 5.0 y que ocurran a una distancia no mayor a 170 km o 200 km.

y que ocurran a una o 200 km. En los sismos con magnitud mayor a 5.5 y que ocurran a una distancia no mayor a 350 km .

y que ocurran a una . En los sismos con magnitud mayor a 6.0 y que ocurran a una distancia mayor a 320 km.

¿Cuáles son los últimos sismos registrados por el SSN?

De acuerdo al SSN, los últimos sismos registrados en México son los siguientes:

Magnitud 4.2 , a 161 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

, a 161 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Magnitud 4.0 , a 34 km al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.

, a 34 km al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca. Magnitud 4.3 , a 24 km al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.

, a 24 km al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca. Magnitud 4.0, a 129 km de Pinotepa Nacional, Oaxaca.