Segob asegura ante la ONU que la búsqueda de personas desaparecidas “no se detiene” en México

ONU El subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, aseveró ante la Asamblea General de la ONU, que “en México la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene", al tiempo que estableció que en lo que va del año han sido localizadas más de 16,000 personas "la mayoría de ellas con vida"

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, aseguró ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “en México la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene” y afirmó que, en lo que va de 2026, han sido localizadas más de 16 mil personas, “la mayoría de ellas con vida”.

El funcionario sostuvo que el Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad.

“Hoy contamos con una coordinación sin precedentes entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad”.

Ante ello, advirtió que para el Estado mexicano atender el delito de desaparición de personas es una prioridad nacional.

México rechaza interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada

Arturo Medina participó en la sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, donde el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán, presentó el informe anual del organismo.

Durante su intervención, el subsecretario subrayó que el Gobierno de México reconoce “el dolor de las madres y familias buscadoras” y señaló que, en el pasado, la desaparición forzada era ordenada desde las más altas esferas del poder político.

Actualmente, afirmó, estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, por autoridades del ámbito municipal, conductas que —dijo— deben investigarse y sancionarse.

Asimismo, explicó que el Gobierno federal ha fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las fiscalías y los mecanismos de identificación humana.

También destacó la operación permanente de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), un puesto de mando que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, para coordinar la localización de personas desaparecidas y no localizadas.

Precisó que en este mecanismo participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional.

Más de 16 mil personas localizadas y cooperación internacional

Al destacar que en lo que va del año se ha logrado localizar a más de 16 mil personas, la mayoría con vida, Medina Padilla rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El funcionario afirmó que México mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional. Como ejemplo, señaló que, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se integró un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

También destacó la cooperación con Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá y Países Bajos, así como el trabajo conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer las capacidades de búsqueda, identificación e investigación.

ONU reconoce avances, pero pide mantener la cooperación

Arturo Medina reconoció que aún existen desafíos pendientes y aseguró que el compromiso del Gobierno de México es encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias.

Por su parte, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, reconoció las acciones emprendidas por México en materia de búsqueda y localización de personas.

“Felicitamos estos avances. Esperamos que estos procesos de cooperación con España, Alemania, UNFPA, la Oficina del Alto Comisionado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mantengan a través del tiempo y que esos esfuerzos de cooperación también continúen con el Comité”, expresó.