Economía mexicana avanzaría 3.7% anual en septiembre, estima el INEGI

Economía mexicana avanzaría 3.7% anual en septiembre

La actividad económica de México habría registrado un crecimiento anual de 3.7% en septiembre de 2026, mientras que a tasa mensual habría avanzado 0.1%, de acuerdo con las estimaciones del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo estimó que las actividades terciarias, relacionadas principalmente con el comercio y los servicios, registrarían un incremento anual de 4.0%, mientras que las secundarias, que incluyen la industria manufacturera, la construcción y otras actividades industriales, crecerían 3.6% respecto al mismo mes de 2025.

Las proyecciones apuntan a un desempeño positivo de la economía nacional durante el noveno mes del año, aunque el avance mensual previsto sería moderado.

Servicios e industria apuntalan el crecimiento

Según el INEGI, las actividades terciarias presentarían el mayor crecimiento anual, con una tasa estimada de 4.0%. Por su parte, las actividades secundarias avanzarían 3.6% en comparación con septiembre del año anterior.

En la medición mensual, ambos grupos de actividades mostrarían un incremento de 0.1%, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas del indicador.

El IOAE también estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) alcanzaría 108.4 puntos en septiembre, con base en el índice de referencia de 2018. Para las actividades secundarias se proyecta un nivel de 103.4 puntos, mientras que las terciarias llegarían a 111.3 unidades.

Para septiembre, el intervalo de confianza de 95% del crecimiento anual del IGAE se ubica entre 2.6% y 4.9%. En las actividades secundarias, el rango estimado va de 1.4% a 5.9%, mientras que para las terciarias se sitúa entre 2.6% y 5.4%.

En la variación mensual, el intervalo de confianza del IGAE va de una caída de 1.0% a un crecimiento de 1.2%, lo que refleja el margen de incertidumbre propio de estas proyecciones.