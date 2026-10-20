Trabajadores del IMSS suman nueva demanda: ¿qué es el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y por qué buscan restituirlo?

Protestas en el IMSS CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2026.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), representantes de las 37 secciones sindicales del país, se dieron cita frente a Palacio Nacional para realizar “La mañanera de la resistencia” y exigir justicia y atención a sus demandas laborales. Los trabajadores señalaron que no les recibieron el pliego petitorio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sobre la calle de Moneda se observó un despliegue de elementos policiacos detrás de los manifestantes. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elevaron sus demandas y, además de la exigencia de un aumento salarial, ahora sumaron la restitución del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP).

El argumento consiste en que dicho esquema de retiro ofrecía mejores condiciones que el sistema vigente basado en cuentas individuales administradas por las Afores.

¿Qué es el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS?

El Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) es un conjunto de reglas establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) que define los requisitos y beneficios para la jubilación del personal del Instituto.

Durante décadas, este régimen permitió que los trabajadores obtuvieran una pensión calculada con base en su salario y años de servicio, bajo un esquema de beneficio definido, distinto al sistema de cuentas individuales administradas por las Afores que opera para la mayoría de los trabajadores mexicanos desde la reforma de la Ley del Seguro Social de 1997.

¿Por qué buscan restituirlo?

Los trabajadores que participan en las movilizaciones sostienen que el esquema anterior ofrecía una mayor certidumbre económica al momento del retiro, mientras que el modelo de Afores depende del ahorro acumulado durante la vida laboral y de los rendimientos obtenidos por la cuenta individual.

Por ello, entre sus demandas figura la restitución del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, al considerar que permitiría acceder a jubilaciones más favorables que las previstas bajo el sistema actual.

La petición se ha sumado a otras exigencias, como un incremento salarial, mejores condiciones laborales, contratación de personal y mayor abasto de medicamentos e insumos en hospitales del IMSS.

¿Cuándo será la siguiente marcha de los trabajadores del IMSS?

La siguiente jornada de movilización está convocada para el miércoles 21 de octubrebajo el nombre de”Marcha por la Seguridad Social".

De acuerdo con la convocatoria difundida por trabajadores del IMSS, el contingente partirá a las 15:00 horas desde las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial del 10 por ciento, mejores condiciones laborales, mayor abasto de insumos y medicamentos, la renovación de la dirigencia sindical y la restitución del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP).

También se prevé la participación de trabajadores y jubilados de diversas entidades del país