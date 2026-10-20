Sector turístico del Caribe Mexicano alerta por aumento al DNR y derechos aéreos

Hoteles en el caribe Cancún (Elizabeth Ruiz)

El sector turístico del Caribe Mexicano pidió a los senadores de Quintana Roo intervenir ante el incremento al Derecho de No Residente (DNR), al considerar que, sumado al aumento de los derechos por uso del espacio aéreo y otros costos del viaje, podría restar competitividad a los destinos nacionales frente a otros puntos turísticos del Caribe.

En una carta fechada el 19 de octubre, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe solicitaron el respaldo de las senadoras Alma Anahí González Hernández y Mayuli Latifa Martínez Simón, así como del senador Francisco Alejandro Carrillo Flores, ante la próxima discusión en el Senado de la minuta que reforma la Ley Federal de Derechos para el Paquete Económico 2027.

De acuerdo con el documento, la minuta aprobada por la Cámara de Diputados establece una cuota de 1,158 pesos por persona para el DNR, frente a los 983 pesos vigentes, lo que representa un incremento de 175 pesos, equivalente a 17.8%.

A este ajuste se suma, según el sector empresarial, un aumento de 10% en los derechos por uso del espacio aéreo mexicano, además de los efectos del tipo de cambio y el encarecimiento de otros componentes del viaje.

Las organizaciones advirtieron que estas cargas podrían reducir el atractivo de México para los visitantes internacionales e influir en las decisiones de las aerolíneas sobre la apertura y permanencia de rutas.

Advierten posibles efectos en empleo y recaudación

En el documento, los organismos empresariales señalaron que Quintana Roo podría resentir directamente las consecuencias de un eventual encarecimiento del destino, debido a la importancia del turismo internacional para su economía.

Según su planteamiento, una disminución en la llegada de visitantes afectaría no sólo a los hoteles, sino también a restaurantes, comercios, empresas de transporte y otros servicios vinculados con la actividad turística, con posibles repercusiones en el empleo y los ingresos de las familias.

También advirtieron que una menor afluencia de turistas podría repercutir en la recaudación de impuestos como el IVA, el ISR y el impuesto al hospedaje, por lo que cuestionaron si el aumento de la cuota se traduciría necesariamente en mayores ingresos públicos.

Distribución de los recursos

Otro de los puntos centrales de la carta es la distribución de los recursos recaudados mediante el DNR contemplada en la minuta.

De acuerdo con el documento, 57% se destinaría a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15% al Instituto Nacional de Migración y 28% a la Tesorería de la Federación, sin una asignación específica para la promoción turística internacional.

El sector empresarial sostuvo que la promoción contribuye a atraer visitantes y fortalecer la demanda de los destinos, por lo que consideró necesario establecer recursos para campañas internacionales, el posicionamiento de la imagen de México y la atención de crisis reputacionales que puedan afectar al turismo.

Asimismo, planteó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contemple recursos para la promoción internacional del Caribe Mexicano.

Peticiones al Senado

Ante este escenario, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe solicitaron a los legisladores tres acciones principales.

La primera consiste en fijar una postura pública, tanto en comisiones como en el pleno del Senado, sobre los posibles efectos del incremento al DNR en la competitividad turística, la conectividad aérea y el empleo de Quintana Roo.

La segunda es gestionar, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Turismo y la Cámara de Diputados, la asignación de recursos para la promoción turística internacional dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

Finalmente, pidieron impulsar un mecanismo permanente de promoción turística, con reglas transparentes, resultados medibles y participación pública y privada, que articule los esfuerzos nacionales y estatales y aproveche la experiencia del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Las organizaciones también solicitaron una reunión con los senadores a la brevedad para exponer sus planteamientos y reiteraron su disposición a mantener un diálogo con las autoridades.

La petición se presenta ante la discusión legislativa del paquete económico para 2027, en un contexto en el que el sector turístico busca evitar que el aumento de los costos asociados al viaje afecte el atractivo de los destinos mexicanos.