Fundación de Cáncer de Mama facilita acceso a mujeres para detecciones de esta neoplasia maligna

Fucam Convenio de colaboración de Fundación de Cáncer de Mama y Mitsubishi de México permite facilita el transporte a mujeres de Oaxaca y Morelos para acudir a hacerse detecciones oportunas de cáncer de mama

En apoyo a las mujeres mexicanas en la detección y atención oportuna del cáncer de mama, la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), signó un convenio de colaboración a través del cual se busca reducir las barreras de traslado y facilitar el acceso de las mujeres a servicios médicos especializados.

Para lograrlo, durante el presente mes de octubre y noviembre próximo una caravana de pickup L200 ofrecerá transporte gratuito a mujeres de zonas remotas hacia los centros de diagnóstico de FUCAM Oaxaca y Morelos, donde además se patrocinará un número limitado de mastografías sin costo.

Los resultados obtenidos el año pasado -este convenio de colaboración con mitsubishi Motors de México por cuarto año consecutivo-, evidenciaron el impacto de esta iniciativa, ya que más del 50% de las beneficiarias habría tenido que gastar más de 350 pesos para llegar a una clínica de diagnóstico FUCAM, en tanto que otro porcentaje habría enfrentado traslados de dos horas o más.

Asimismo, se resaltó que el 96.3% de las usuarias ha calificado el servicio de transporte como excelente, lo que demuestra su valor y la importancia de dar continuidad a esta iniciativa.

la Fundación de Cáncer de Mama busca brindar atención integral, diagnóstico oportuno, tratamiento especializado y seguimiento a mujeres con cáncer de mama.

En este sentido, es importante destacar que desde que inició operaciones, hace 26 años, FUCAM ha atendido, en promedio, a 750 pacientes al día, realizado un millón de mastografías en todo el país y aplicado más de 73 mil tratamientos de quimioterapia, en beneficio de la salud de miles de mujeres en México.

Este año, la alianza entre Mitsubishi Motors de México y FUCAM estima atender a más de 500 mujeres en Morelos y Oaxaca, con la expectativa de incrementar el alcance a un mayor número de pacientes, debido a que, pese a que la mayoría de los casos el cáncer de mama se diagnostica en mujeres mayores de 40 años, en los últimos años se ha registrado un incremento de incidencias en mujeres más jóvenes, incluso alrededor de los 30.

Daniela Carrión, responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de Mitsubishi, señaló que la empresa cree con firmeza en la causa de FUCAM “y en el poder del sector privado para sumar, al tiempo que externó el compromiso del apoyo directo: “queremos hacer ruido, romper el miedo y llevar este mensaje a más mujeres para que se atiendan a tiempo”.

El año pasado, FUCAM atendió a mujeres en Chiapas, Morelos y Oaxaca, con una mayor concentración de mujeres entre los 40 y 59 años: 223 de 40 a 49 años y 154 de 50 a 59 años y Oaxaca registró el mayor número de encuestas, con 223, seguido de Morelos con 153 y Chiapas con 131.

Este convenio de atención a mujeres de diferentes regiones del país cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que a nivel nacional, al año se estiman alrededor de 27,000 nuevos casos de cáncer de mama, neoplasia maligna que, si no se detecta y trata a tiempo, ha ocasionado la muerte de más de 7,000 mujeres.