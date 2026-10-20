Estudiantes de la UAM Iztapalapa inician paro; exigen mejoras en el plantel

Uam iztapalapa Paro en la Universidad Autónoma Metropolitana [Imagen de apoyo]

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, inició este martes un paro estudiantil después de una larga asamblea en la que se retomaron distintas demandas relacionadas con las condiciones de las instalaciones, los servicios universitarios y el manejo de los recursos de la institución.

Entre los principales puntos planteados por el alumnado se encuentra:

El pleno funcionamiento de la biblioteca

El suministro de artículos básicos de higiene y seguridad en los baños.

Acceso libre y completo al internet institucional.

El mantenimiento de áreas verdes y deportivas.

También se solicitó la desprivatización del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras.

A estas exigencias se suman la transparencia en el manejo del presupuesto universitario y la democratización de los puestos de liderazgo de las divisiones académicas, así como de las decisiones relacionadas con el uso de los recursos.

La decisión de suspender las actividades se tomó tras una asamblea y el diálogo con profesores y autoridades de la unidad académica. Alrededor de las 15:00 horas comenzaron a salir estudiantes de las instalaciones, mientras se estableció que el paro continuará hasta el viernes.

Autoridades buscan retomar el diálogo

A través de sus redes sociales, la UAM Iztapalapa confirmó que la decisión de suspender las actividades fue tomada por el alumnado presente durante una asamblea realizada.

La institución reconoció las preocupaciones expresadas por los estudiantes y manifestó su disposición para continuar con las conversaciones a partir del miércoles, con el propósito de encontrar soluciones a las demandas planteadas y establecer acuerdos que permitan reanudar las actividades universitarias.

Asimismo, las autoridades señalaron que el diálogo abierto y respetuoso será fundamental para atender las inconformidades de la comunidad estudiantil, por lo que buscarán mantener el intercambio de propuestas y alcanzar soluciones conjuntas.

En el comunicado, la institución destacó la importancia de escuchar las distintas posturas y construir acuerdos que favorezcan tanto la atención de las necesidades del alumnado como la continuidad de las actividades académicas.

Paro continuará hasta el viernes

De acuerdo con lo establecido por los estudiantes, la suspensión de actividades permanecerá vigente hasta el viernes, luego de una asamblea que fue considerada histórica por su participación y en la que se presentaron distintas posturas sobre las medidas que debían adoptarse.

De acuerdo con un pronunciamiento de integrantes de la comunidad académica, durante la reunión se realizaron dos votaciones en medio de desacuerdos y señalamientos de provocaciones por parte de participantes del movimiento, con el propósito de definir la modalidad del paro.

Llamado a la comunidad universitaria

En el mismo pronunciamiento se hizo un llamado a la comunidad universitaria para participar en el movimiento, al considerar que, una vez iniciada la movilización, será necesaria la participación colectiva para conseguir que los acuerdos y las acciones emprendidas beneficien a estudiantes, profesores y demás integrantes de la institución.

También se reconoció que no todos los asistentes estaban de acuerdo con la suspensión de actividades, aunque se insistió en que la participación de la comunidad será fundamental para definir el rumbo del movimiento.

Por su parte, la UAM Iztapalapa pidió a la comunidad universitaria mantenerse informada mediante sus canales oficiales, donde se darán a conocer las comunicaciones relacionadas con el paro y las conversaciones entre estudiantes y autoridades.