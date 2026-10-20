Hospital La Pastora atiende a más de 11 mil mujeres en 200 días; Gobierno ampliará modelo oncológico

IMSS-Bienestar destaca resultados del hospital oncológico de La Pastora (Andrea Murcia Monsivais)

El Hospital Oncológico para la Mujer de La Pastora, en la Ciudad de México, ha atendido a más de 11 mil mujeres durante sus primeros 200 días de operación, informó el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

El funcionario destacó que el modelo de atención busca reducir los tiempos de diagnóstico e inicio de tratamiento para pacientes con cáncer de mama, mediante servicios integrales que incluyen detección, estudios especializados, cirugía, quimioterapia y acompañamiento psicológico.

La presentación se realizó en el marco de las actividades de octubre, mes dedicado a la sensibilización y prevención del cáncer de mama. La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal busca extender este modelo a las 32 entidades del país, con un calendario de expansión previsto para los próximos años.

Diagnóstico en 14 días e inicio de tratamiento antes de 30

Uno de los principales componentes del hospital es el establecimiento de tiempos específicos de atención. De acuerdo con Svarch Pérez, las pacientes pueden recibir los estudios iniciales y, cuando es necesario, una biopsia el mismo día de su valoración.

El objetivo es entregar los resultados de patología en un máximo de 14 días e iniciar el tratamiento antes de que transcurran 30 días.

El funcionario señaló que este esquema permite acortar los tiempos de atención frente a los plazos superiores a 40 días que, según su exposición, se registran habitualmente en la literatura internacional para el inicio del tratamiento del cáncer de mama.

El hospital integra mastografías, ultrasonidos, tomografía, estudios de patología y diagnóstico molecular. También cuenta con herramientas de inteligencia artificial para apoyar la identificación y clasificación de lesiones, así como con un consejo clínico que revisa los casos para definir los tratamientos.

Más de 800 cirugías y mil quimioterapias

Entre los resultados de los primeros 200 días, el director del IMSS-Bienestar reportó las siguientes cifras:

Más de 11 mil mujeres atendidas.

Más de 800 cirugías oncológicas.

Más de mil 500 hospitalizaciones.

Más de 2 mil mastografías de detección.

Más de 2 mil 800 atenciones de urgencias oncológicas.

Más de 9 mil consultas especializadas.

Más de mil sesiones de quimioterapia.

Svarch Pérez indicó que 92% de las atenciones se realizaron dentro de los tiempos establecidos por el hospital.

La unidad dispone de dos quirófanos especializados, 22 camas de hospitalización y 20 sillones para quimioterapia. Además, ofrece atención en medicina interna, oncología médica, genética, psicología, cuidados paliativos y clínica del dolor.

El modelo también contempla medidas de acompañamiento integral, entre ellas protocolos para respetar el descanso nocturno de las pacientes, así como proyectos para habilitar un albergue, una estancia infantil y talleres que faciliten su reincorporación laboral.

De acuerdo con el funcionario, 25% de las mujeres atendidas provienen de otras entidades del país.

Aunque la atención se concentra principalmente en el cáncer de mama, el hospital ha comenzado a recibir pacientes con otros padecimientos oncológicos femeninos, como cáncer cervicouterino, de endometrio y de ovario.

Gobierno prevé ampliar el modelo a todo el país

Sheinbaum recordó que hace un año presentó la estrategia para establecer 32 centros de atención integral al cáncer de mama, uno por cada entidad federativa.

La mandataria explicó que el propósito es evitar que las mujeres enfrenten largos periodos de espera entre la detección de una anomalía, la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento.

Señaló que el modelo de La Pastora servirá como referencia para la expansión nacional y que durante la presentación se darían a conocer las metas de construcción o implementación para 2027, 2028 y 2029.

La presidenta sostuvo que la estrategia busca fortalecer la prevención y garantizar que las pacientes reciban atención oportuna una vez identificada una posible enfermedad.

Reportan ahorros de miles de millones en compra de medicamentos

En la misma conferencia, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó sobre los resultados de las compras consolidadas de medicamentos e insumos para el sector público de salud.

Explicó que el Gobierno federal ha impulsado un esquema basado en la compra directa a fabricantes, las subastas inversas y la evaluación del cumplimiento de los proveedores, con el propósito de obtener mejores precios y garantizar el abastecimiento.

Según las cifras presentadas por Clark, las compras correspondientes a 2025 y 2026 generaron reducciones de costos respecto de los precios de referencia anteriores. Asimismo, indicó que el proceso para el periodo 2027-2028 registra ahorros adicionales.

El funcionario afirmó que las condiciones previas de compra habrían implicado un gasto adicional de alrededor de 45 mil millones de pesos para adquirir los insumos correspondientes a 2025-2026. También reportó una reducción adicional estimada en 35 mil millones de pesos en el proceso de compra para 2027, aunque no precisó en su exposición una conciliación completa de los periodos y montos mencionados.

Clark aseguró que los ahorros no responden a una reducción en la cantidad de medicamentos adquiridos, sino a mejores condiciones de compra y a una mayor competencia entre proveedores.

Para fortalecer la transparencia, el Gobierno habilitó el portal compraconsolidada.salud.gob.mx, donde se pueden consultar medicamentos adquiridos, volúmenes, precios, proveedores y datos sobre la distribución de los productos.

Investigan contratos de distribución de medicamentos

Clark también expuso un caso de contratación de servicios de distribución de medicamentos en el Estado de México que, según dijo, se encuentra bajo investigación.

Sin revelar el nombre de la empresa involucrada, señaló que durante 2022 y 2023 se le asignaron contratos por aproximadamente mil 700 millones de pesos. En 2023, el monto contratado habría sido de 872 millones de pesos.

El funcionario explicó que el esquema anterior incluía no solo la distribución de medicamentos, sino también la operación de farmacias hospitalarias mediante una empresa privada.

Tras modificar el modelo y realizar nuevos procedimientos de contratación, el Gobierno reportó una reducción de 32% en el costo anual del servicio. Además, afirmó que actualmente se trasladan entre 30% y 40% más piezas de medicamentos desde los almacenes hacia los centros de salud cada mes.

De acuerdo con Clark, al considerar el incremento en el volumen distribuido, el sobrecosto del esquema anterior por pieza podría superar entre 50% y 60%. Estas cifras corresponden a las estimaciones presentadas por el funcionario y deberán evaluarse a partir de la documentación contractual y los resultados de la investigación.

El subsecretario agregó que el Gobierno pretende ampliar la participación de la red pública en la distribución de medicamentos para reducir la dependencia de intermediarios y mejorar el control sobre los recursos.

Transparencia y atención médica, ejes de la estrategia

La conferencia abordó dos líneas de trabajo del Gobierno federal: ampliar un modelo de atención oncológica que prioriza la rapidez del diagnóstico y el tratamiento, y modificar los mecanismos de compra y distribución de medicamentos para reducir costos.

Las autoridades señalaron que los recursos obtenidos mediante mejores condiciones de contratación pueden contribuir a fortalecer los servicios públicos de salud y ampliar la disponibilidad de insumos médicos.

En el caso de La Pastora, el reto será extender la capacidad de atención a otras entidades sin perder los tiempos establecidos. En materia de medicamentos, el Gobierno deberá mantener la transparencia de las adquisiciones, garantizar el suministro oportuno y acreditar los ahorros reportados mediante información verificable.