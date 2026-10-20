Megapuente de Día de Muertos 2026: ¿qué días no habrá clases y cuándo regresan los alumnos?

¿Cuándo inicia el megapuente de Día de Muertos 2026? Foto: IA

Uno de los días más importantes de la cultura popular mexicana se acerca: el Día de Muertos 2026, una celebración que traerá un descanso de cuatro días consecutivos para estudiantes de educación básica en México.

El periodo representa una oportunidad para que las familias organicen actividades relacionadas con una de las tradiciones más representativas del país. Sin embargo, cabe señalar que habrá días de descanso para los estudiantes, pero no así para algunos trabajadores.

¿Qué días será el megapuente de Día de Muertos 2026?

El calendario de la SEP señala que habrá días específicos en los que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de cuatro días consecutivos sin acudir a las aulas. El periodo queda distribuido de la siguiente manera:

Viernes 30 de octubre: no habrá clases para los alumnos debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

no habrá clases para los alumnos debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Sábado 31 de octubre: descanso habitual de fin de semana.

descanso habitual de fin de semana. Domingo 1 de noviembre: descanso habitual y Día de Todos los Santos.

descanso habitual y Día de Todos los Santos. Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.

De esta manera, los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos sin clases y deberán regresar a las aulas el martes 3 de noviembre de 2026.

La medida aplica a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional que se rigen por el calendario de educación básica.

¿El 2 de noviembre es día festivo obligatorio para todos?

No. Aunque el Día de Muertos es una fecha importante en México y está contemplado en el calendario escolar, el 1 y el 2 de noviembre no figuran entre los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Esto significa que el megapuente escolar no se traduce automáticamente en cuatro días libres para todos los trabajadores. En el ámbito laboral, el descanso depende de las disposiciones aplicables y de las políticas de cada centro de trabajo.

Por ello, quienes quieran aprovechar estas fechas para viajar, visitar a familiares o participar en las celebraciones deberán organizar sus actividades de acuerdo con sus propios horarios.