Senado aprueba en comisiones el Paquete Fiscal 2027; oposición alerta sobre endeudamiento

Aspecto durante sesión ordinaria en la Cámara de Senadores (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Paquete fiscal 2027 — Con 18 votos a favor y 11 en contra, las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado aprobaron el Paquete Fiscal 2027, el cual contempla ingresos totales por 10.6 billones de pesos y un nivel de endeudamiento de hasta un billón 700 mil millones de pesos para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que desató reclamos y advertencias de la oposición.

El bloque opositor centró sus críticas en la deuda pública, la cual proyecta que alcanzará el 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El PAN advirtió sobre las consecuencias macroeconómicas de contratar 1.7 billones de pesos adicionales de deuda, al señalar que el pago de intereses ya supera el presupuesto de todos los programas sociales juntos.

Incluso alertó que, de mantenerse esa tendencia, se abriría la puerta para que México pierda su grado de inversión y ello derive en una crisis económica.

“Vamos a rebasar el 55 por ciento del PIB y suena algo técnico, nada más registren esto, en cuanto lleguemos al 60 por ciento se abre la puerta para que a México le quiten el grado de inversión, y si México pierde el grado de inversión se va a ir el dinero, van a subir las tasas de interés, vamos a ver inflación y vamos a ver crisis económica”, advirtió el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés.

La bancada de Morena defendió el dictamen al argumentar que la Miscelánea Fiscal facilitará la recaudación sin crear nuevos impuestos y destacó la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

“El dictamen que analizamos plantea fortalecer la eficiencia recaudatoria, combatir la evasión, contribuir a la estabilidad económica y contar con recursos para sostener las responsabilidades sociales del Estado y la inversión productiva”, justificó el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó que la ampliación de los beneficios del Régimen Simplificado de Confianza propone, para las personas físicas, incrementar de 3 millones 500 mil a 5 millones de pesos anuales el límite de ingresos para tributar bajo ese esquema.

Esta modificación —agregó— busca ampliar el número de contribuyentes que puedan acceder y permanecer en un esquema simplificado de tributación.

Ley Federal de Derechos genera alertas por impacto en el turismo

Sobre la Ley Federal de Derechos, el oficialismo justificó el cobro de mil 158 pesos a visitantes extranjeros sin permiso de trabajo para financiar infraestructura fronteriza, pero la oposición alertó que la medida restará competitividad al país.

“En la Ley Federal de Derechos aumentan 17.8 por ciento el cobro a visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas... El primer cobro lo paga el visitante extranjero, ah, pero el riesgo económico también alcanza al mesero, al guía, al restaurantero; encarecer el destino puede restarle competitividad”, alertó la senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval.

También destacan los incrementos relacionados con trámites sanitarios, protocolos de investigación de medicamentos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y licencias vinculadas con el uso de radiación.

Durante la discusión también se señaló el aumento en el costo de la licencia sanitaria para servicios de transfusión sanguínea, que pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos, un ajuste que podría representar una presión adicional para los establecimientos que requieren este permiso.

El paquete también prevé un aumento de 10 por ciento en las cuotas por el uso del espacio aéreo mexicano y ajustes en los cobros a concesionarios de vías ferroviarias.

¿Qué sigue para el Paquete Fiscal 2027?

El Paquete Fiscal 2027, que basa sus estimaciones en un crecimiento del PIB de hasta 2.5 por ciento y un tipo de cambio de 17.9 pesos por dólar, fue turnado al Pleno del Senado para su debate y votación durante las sesiones de la próxima semana.

La Crónica de Hoy 2026