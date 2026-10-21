digitalización medica En México, sólo 4 de cada 10 médicos utilizan herramientas digitales para emitir recetas y administrar historiales clínicos, mientras que en Colombia, Perú y Argentina, más de 7 de cada 10 médicos ya usan herramientas digitales como parte de la consulta a sus pacientes (La Crónica de Hoy)

En nuestro país, la digitalización de los consultorios médicos representa uno de los retos pendientes para la transformación tecnológica del sector salud, ya que apenas 4 de cada 10 médicos utilizan herramientas digitales para expedir recetas y elaborar expedientes clínicos.

Así se identificó en los resultados del estudio Médic@ Digital en Latinoamérica 2026, elaborado por la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) y Central Media, en el que nuestro país queda rezagado frente a naciones como Colombia, Perú y Argentina, en donde la cifra se eleva a más de 7 de cada 10 médicos que ya utilizan historiales clínicos digitales.

Estos resultados muestran que, aunque la tecnología ya forma parte de la relación entre pacientes y profesionales, su incorporación a los procesos internos de los consultorios todavía tiene camino por recorrer, incluso a muchos pacientes, quienes en la actualidad cada vez más recurren a plataformas digitales para buscar especialistas y gestionar sus citas.

Esta diferencia refleja una oportunidad para incorporar tecnología que facilite no solo la documentación de las consultas, sino también otras tareas que forman parte de la operación diaria de un consultorio, como organizar la agenda, gestionar la información clínica y consultar evidencia médica actualizada, y la digitalización de estos procesos puede ayudar a simplificar el trabajo de los profesionales y facilitar la gestión de su práctica.

Al respecto, Leonardo Quintanilla, Responsable de Nuevas Iniciativas de Doctoralia enfatizó que, la innovación tecnológica en salud tiene sentido cuando contribuye a mejorar la atención, facilitar el trabajo de los profesionales, acercarles herramientas útiles y reducir las tareas que consumen tiempo fuera de la atención clínica, subrayó, son pasos que pueden ayudar a construir mejores condiciones para médicos y pacientes.

La evolución de la salud digital no depende únicamente de que los pacientes adopten nuevas plataformas, sino también de que los profesionales cuenten con herramientas que respondan a las necesidades de su práctica cotidiana, de ahí que la integración de sistemas de gestión médica e inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para avanzar hacia consultorios más digitalizados, procesos más eficientes y una atención centrada en las personas.

Ante ello, la plataforma digital que conecta a profesionales de la salud con pacientes, amplía su oferta tecnológica con Doctoralia Practice, sistema de gestión médica digital que permite administrar citas, historiales clínicos digitales, recetas y facturación desde distintos dispositivos y al reunir dichas funciones en un mismo entorno, la solución busca facilitar la organización del consultorio y reducir la dependencia de herramientas separadas y facilitar el acceso a información clínica, sin sustituir el criterio del profesional de la salud.