Detienen a Robert “N”, líder traficante de drogas en Quintana Roo

Detenido Robert "N". (SSPC)

Robert “N”, líder de una organización delictiva relacionada con el tráfico de drogas, extorsión y delincuencia organizada, fue detenido en Quintana Roo.

En este operativo participaron la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC QROO).

¿Qué se halló en el cateo contra Robert “N”?

Derivado del cumplimiento de órdenes de cateo en tres domicilios en Cancún, Quintana Roo, se localizó y detuvo a este hombre, presuntamente relacionado con actividades delictivas.

Asimismo, se aseguraron 1.3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, un arma corta, dos vehículos y un teléfono celular.

Robert “N”, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.