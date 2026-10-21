Asociación de Jubilados de Pemex, CFE y otras dependencias protestan por recorte a sus pensiones

Asociación de Jubilados protestan en el Zócalo de la CDMX

Asociación de Jubilados de Pemex, CFE y otras Integrantes de la Asociación de Jubilados a Nivel Nacional se concentraron este miércoles, antes de las 10:00 horas, en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, para manifestar su inconformidad por la reducción de sus pensiones, una medida que, aseguran, afecta los derechos que adquirieron después de años de trabajo en distintas instituciones públicas.

Entre los asistentes se encontraban extrabajadores de confianza de Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y organismos de la banca pública, entre ellos Banobras y Banrural.

Los manifestantes explicaron que sus jubilaciones fueron establecidas mediante convenios firmados ante las autoridades laborales, por lo que consideran que los montos que reciben forman parte de derechos adquiridos legalmente durante su vida laboral.

Rechazan señalamientos de pensiones doradas

Uno de los integrantes de la asociación señaló que la mayoría de los afectados son profesionistas que trabajaron durante años en estas instituciones y que actualmente superan los 60 años de edad.

Explicó que, después de cumplir con los requisitos para jubilarse, sus convenios fueron formalizados ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que les permitió recibir una pensión conforme a las condiciones establecidas.

Sin embargo, aseguró que la situación cambió cuando comenzaron los señalamientos sobre las llamadas pensiones doradas, una clasificación que consideran equivocada y que, según los inconformes, no refleja las condiciones económicas de quienes participaron en la protesta.

El representante rechazó que todos los jubilados de confianza reciban cantidades millonarias y sostuvo que esa percepción ha generado una imagen que no corresponde con la realidad de los manifestantes.

Cuestionan reducción de jubilaciones

De acuerdo con el testimonio del integrante de la asociación, el pasado 10 de abril se promulgó una reforma al artículo 127 constitucional, mediante la cual se estableció un límite para las pensiones de los extrabajadores de confianza de las instituciones mencionadas.

Señaló que, conforme a esta disposición, las jubilaciones quedaron sujetas a un monto equivalente a la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal.

El inconforme aseguró que los descuentos comenzaron a aplicarse desde el 12 de abril, apenas dos días después de la promulgación de la reforma, sin que, según su versión, se hubieran expedido las leyes secundarias correspondientes.

Para los jubilados, el principal problema es que sus pensiones fueron reconocidas mediante acuerdos laborales anteriores a esta modificación, por lo que consideran que la reducción afecta derechos previamente establecidos.

El representante también hizo referencia al artículo 14 de la Constitución, al señalar que este protege los derechos adquiridos frente a la aplicación de nuevas disposiciones legales.

Por ello, los integrantes de la asociación reunidos en el Zócalo cuestionaron la reducción de sus ingresos y defendieron la validez de los convenios con los que obtuvieron su jubilación.