Crisis de agua sucia en Guadalajara: Federación aportará recursos para atender el problema, anuncia Sheinbaum

Federación aportará recursos para proyecto de agua en Guadalajara: Sheinbaum (Galo Cañas Rodríguez)

La Federación respaldará financieramente las obras hidráulicas que se requieren en la zona metropolitana de Guadalajara para mejorar el acceso al agua potable, en conjunto con el Gobierno de Jalisco y con el objetivo de evitar que la entidad tenga que contratar deuda, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria calificó el proyecto como una buena noticia para los habitantes de Jalisco y explicó que sostuvo una reunión con Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para revisar los alcances de la obra y las alternativas de financiamiento.

Sheinbaum indicó que la inversión estimada se encuentra entre los 12 mil y 13 mil millones de pesos, aunque precisó que las cifras serán revisadas en una reunión programada con el Gobierno de Jalisco para definir los detalles del proyecto y la disponibilidad de los recursos.

“Vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema y que el Gobierno federal pueda ayudarle a dos millones de habitantes”, señaló la Presidenta.

La propuesta busca evitar que el Gobierno de Jalisco tenga que recurrir a nuevos créditos para financiar las obras, mediante un esquema de colaboración en el que la Federación aporte los recursos necesarios.

Revisarán inversión para infraestructura hídrica

La Presidenta explicó que el Gobierno de Jalisco ya realiza una inversión de aproximadamente 7 mil 500 millones de pesos en una planta potabilizadora, como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura de abastecimiento de agua en la entidad.

No obstante, señaló que el proyecto en revisión contempla necesidades de inversión mayores, por lo que las autoridades federales y estatales analizarán los montos y las condiciones financieras para garantizar su ejecución.

La reunión prevista con el Gobierno de Jalisco permitirá profundizar en la revisión técnica y presupuestal, así como determinar los mecanismos mediante los cuales la Federación respaldará las obras.

Coordinación entre Federación y estado

Sheinbaum destacó que la participación del Gobierno federal busca contribuir a resolver las necesidades de abastecimiento de agua de la población de Guadalajara y los municipios que integran su zona metropolitana.

La mandataria reiteró que el proyecto se desarrollará mediante la coordinación entre ambos niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios sin generar presiones financieras adicionales para la administración estatal.

Aunque todavía están pendientes la revisión definitiva de los costos y la definición del esquema de financiamiento, el Gobierno federal manifestó su disposición de respaldar la iniciativa, que podría beneficiar a alrededor de dos millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.