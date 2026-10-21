Bet365 contacta a sus usuarios en México por inactividad, pero el sitio sigue dado de baja

Bet365 envía correo a sus clientes en México La plataforma advierte por inactividad de sus usuarios a pesar de mantenerse bloqueado en el país.

Pronto se cumplirá un año desde que la plataforma de apuestas Bet365 fue bloqueada en México por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, después de que se emprendiera una investigación por presuntas actividades criminales que aparentemente utilizaban el sitio como medio.

Sin embargo, la plataforma de apuestas dio señales recientes en México con el envío de un correo a sus clientes, aunque el comunicado distó del ansiado retorno que miles de seguidores han manifestado desde su cierre, pues Bet365 únicamente advirtió la inactividad de usuarios y usuarias del país, a pesar de mantener su bloqueo en éste.

Bet365 se comunica con sus clientes en México: ¿qué menciona el correo?

A través de redes sociales, usuarios y usuarias de Bet365 en México han resportado que recibieron un correo del sitio de apuestas en el que se les alertó por el cobro de una comisión debido a la inactividad de casi un año, coincidiendo con el tiempo que ha durado el bloqueo de la plataforma en el país.

“Pasados 365 días de inactividad, se aplicará una comisión de mantenimiento de 2£ (o divisa equivalente) o del 5% de su saldo (el valor más alto). La primera comisión se aplicará a su cuenta dentro de 35 días desde este momento y, después, cada 28 días hasta que su saldo llegue a cero", advierte el correo de Bet365 enviado a sus clientes y clientas de México.

@Profeco los de @bet365mx me quieren cobrar por no sacar mi dinero pero su plataforma no sirve! Necesito ayuda. https://t.co/zqzXVcGHlq — Yuki (@estratoz) October 20, 2026

El mensaje también detalla que, para evitar el cobro de dicha comisión, el usuario o usuaria sólo tiene que iniciar sesión en la cuenta y realizar un depósito o retirar todo su saldo. Sin embargo, internautas del terreno mexicano denuncian un significativo detalle: Bet365 sigue bloqueado en el país, por lo que cualquier ingreso a la cuenta resulta imposible en este momento.

“A sacar el saldo que quedó ahí. Al menos fue un ahorro”, menciona un internauta cliente del sitio de apuestas, mientras que otro sector de su público usuario en México ha optado por denunciar a Bet365 ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). “Me quieren cobrar por no sacar mi dinero pero su plataforma no sirve”, acusan.

Estado actual de Bet365 en México: ¿sigue bloqueado este octubre 2026?

Después de que el público mexicano no pudiera contar con el funcionamiento de Bet365 durante el magno evento deportivo más importante del futbol, el Mundial FIFA 2026, la incertidumbre alrededor del sitio de apuestas ha crecido día con día; mientras un sector aún confía en su regreso, gran parte de sus usuarios y usuarias han comenzado a resignarse a la pérdida absoluta del sitio en el país.

Una de las últimas revisiones realizadas a Bet365 en México se llevó a cabo el 18 de octubre de 2026, sin embargo, el resultado no cambió mucho a otros meses en casi un año de inactividad: se mantiene suspendido y sin operar.

La plataforma permanece en la lista de diez dominios de apuestas en línea que la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) mantiene bloqueados hasta el día de hoy, teniendo por última información el amparo presentado durante marzo de este año.