La magnitud del huachicol fiscal: detectan fraude por 61,700 mdp en 2025; supera el presupuesto anual de la UNAM

Huachicol fiscal El contrabando de combustible dejó un boquete financiero de más de 60 mil millones de pesos en 2025. (Cuartoscuro)

La magnitud del robo de combustible en territorio nacional: deja un boquete en las finanzas públicas superior al presupuesto anual de la principal universidad del país.

El combate al huachicol fiscal exhibió una red de irregularidades que alcanzó 61 mil 700 millones de pesos durante 2025 y derivó en la cancelación de 2 mil 224 empresas, sanciones contra 2 mil 32 gasolineras, la baja de 180 importadores y cientos de denuncias por contrabando y defraudación fiscal, informó este miércoles el Gobierno de México.

Las referidas acciones forman parte de la estrategia federal para frenar el ingreso ilegal de combustibles y la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), luego de que las autoridades detectaran inconsistencias en 8 mil 824 millones de litros de hidrocarburos mediante el cruce de información fiscal, comercial y aduanera.

Esos 61 mil 700 millones de pesos detectados en irregularidades superan el presupuesto anual de la UNAM para 2026, de 59 mil 878 millones de pesos.

Esa cifra representa, asimismo, cerca del 37 por ciento del presupuesto del IMSS-Bienestar para 2026, estimado en 167 mil millones de pesos.

Más de 2 mil empresas canceladas y miles de gasolineras sancionadas

De acuerdo a las autoridades federales, uno de los principales resultados de la estrategia fue la cancelación de 2 mil 224 empresas que comercializaban combustibles sin contar con los permisos correspondientes.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuso 6 mil 483 multas a 2 mil 32 estaciones de servicio por incumplimientos en los controles volumétricos obligatorios, mecanismo que permite verificar que el combustible adquirido corresponda con el vendido.

Las autoridades también dieron de baja a 180 empresas del padrón de importadores por irregularidades relacionadas con el contrabando de hidrocarburos e identificaron a 175 compañías como presuntas factureras.

El fraude se concentra en la venta de combustibles

Los datos presentados por la Secretaría de Energía muestran que el problema se concentra principalmente en la fase de comercialización.

De las inconsistencias detectadas, 72 por ciento corresponde a comercializadores de combustibles y 13 por ciento a estaciones de servicio, mientras que el resto involucra a otros participantes de la cadena de suministro.

En total, las autoridades identificaron anomalías en 8 mil 824 millones de litros, equivalentes a un valor estimado de 61 mil 700 millones de pesos, una de las mayores cifras reportadas por el Gobierno en materia de combate al huachicol fiscal.

Aduanas frenan casi 2 mil millones de litros

Las revisiones realizadas en 14 aduanas permitieron corregir declaraciones correspondientes a mil 952 millones de litrosde combustibles que, según las autoridades, pretendían ingresar irregularmente al país.

El impacto fiscal asociado a estas operaciones fue calculado en 13 mil 664 millones de pesos por concepto de IEPS.

Además, se aplicaron 500 multas por declaraciones erróneas y se iniciaron procedimientos administrativos contra ocho agentes aduanales.

Más denuncias, decomisos y detenidos

La estrategia también derivó en acciones penales.

El SAT presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos; la Procuraduría Fiscal de la Federación promovió 127 investigaciones por presunta defraudación fiscal y la Comisión Nacional de Energía reportó 150 casos por irregularidades detectadas en estaciones de servicio.

Por su parte, Pemex mantiene 10 mil 674 denuncias por robo de combustible y la Agencia Nacional de Aduanas reportó 11 investigaciones relacionadas con contrabando y falsedad en declaraciones de importación.

Los operativos encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República dejaron 2 mil 539 personas detenidas y el aseguramiento de 5 mil 572 vehículos presuntamente vinculados con estas actividades.

Así detecta el Gobierno el huachicol fiscal

La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que la estrategia se apoya en un Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos, plataforma que concentra información de importadores, distribuidores, comercializadores, transportistas, almacenistas y estaciones de servicio.

El sistema cruza los volúmenes importados con los combustibles facturados y comercializados, además de integrar información fiscal, regulatoria, aduanera y de geolocalización para identificar inconsistencias y generar investigaciones administrativas, fiscales y penales.