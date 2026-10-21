Presidenta anuncia propuesta de aumento salarial y modernización del IMSS (Galo Cañas Rodríguez)

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se presentará una propuesta de aumento salarial para las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acompañada de un programa integral de modernización institucional, reducción de trámites y mejora de los servicios médicos.

La mandataria explicó que sostuvo una reunión con el titular del Instituto, Zoé Robledo, para revisar alternativas que permitan incrementar los ingresos del personal mediante un análisis de los gastos del organismo y la identificación de recursos que puedan destinarse a este objetivo.

Sheinbaum señaló que solicitó realizar un trabajo intensivo para determinar en qué áreas es posible disminuir gastos sin afectar la atención médica, con la finalidad de ofrecer un aumento salarial mayor a las y los trabajadores del Instituto.

Asimismo, destacó que el programa no se limitará a las percepciones económicas, sino que buscará atender otras demandas del personal, entre ellas la disponibilidad de materiales e insumos necesarios para realizar intervenciones quirúrgicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios.

La Presidenta subrayó que existen necesidades legítimas entre médicos, enfermeras, paramédicos y otros trabajadores del IMSS que deben ser atendidas, más allá de las diferencias o posturas que se han expresado públicamente en torno a la situación del organismo.

Digitalización y reducción de la burocracia

Como parte de las acciones anunciadas, Sheinbaum indicó que el IMSS iniciará un proceso de digitalización y desburocratización para agilizar los procedimientos administrativos, reducir trámites y mejorar el funcionamiento interno.

Explicó que esta transformación seguirá una línea similar a la modernización digital que se impulsa en el IMSS-Bienestar, con el propósito de eliminar prácticas e inercias administrativas que se han mantenido durante años.

En este proceso, la mandataria consideró necesaria la participación del sindicato para avanzar en los cambios institucionales y superar obstáculos que puedan impedir una operación más eficiente.

Afirmó que la prioridad debe ser el bienestar de las y los trabajadores, así como la atención adecuada a los derechohabientes que acuden diariamente al Instituto.

Abasto de medicamentos y modernización de almacenes

Sheinbaum también reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno federal para ampliar la adquisición de medicamentos y reducir sus costos, además de fortalecer los mecanismos de distribución.

Sin embargo, señaló que todavía es necesario modernizar los procesos logísticos para garantizar que los medicamentos, materiales e insumos lleguen oportunamente a las unidades médicas donde se requieren.

Entre las áreas que necesitan mejoras mencionó la modernización de los almacenes y el fortalecimiento de los sistemas de distribución, a fin de evitar retrasos y asegurar que el personal médico cuente con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.

La Presidenta sostuvo que la transformación del IMSS debe contemplar tanto las condiciones laborales del personal como la calidad y oportunidad de los servicios que reciben los pacientes.

Un programa integral para trabajadores y derechohabientes

La propuesta que se presentará contempla, de acuerdo con lo adelantado por Sheinbaum, un componente salarial y diversas medidas para mejorar el funcionamiento del organismo.

La mandataria destacó que el objetivo es beneficiar a médicos, enfermeras, paramédicos y demás trabajadores del Instituto, al mismo tiempo que se fortalece la atención para millones de derechohabientes.

Finalmente, indicó que las acciones tendrán seguimiento para evaluar sus avances y asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente, con la finalidad de consolidar un IMSS más moderno, con mejores condiciones laborales y mayor capacidad de respuesta para la población.

El monto del incremento salarial y los detalles específicos del programa quedaron pendientes de la presentación anunciada por el Gobierno federal.