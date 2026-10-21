Detectan anomalías por 8 mil 824 millones de litros de combustibles en México

Luz Elena González, secretaria de Energía (Galo Cañas Rodríguez)

El Gobierno de México identificó inconsistencias en 8 mil 824 millones de litros de combustibles durante 2025, equivalentes a un monto estimado de 61 mil 700 millones de pesos, mediante el cruce de información fiscal, comercial y aduanera para combatir el contrabando de hidrocarburos y la evasión de impuestos.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que la estrategia federal se basa en la coordinación de 16 instituciones y el fortalecimiento de los mecanismos de trazabilidad para conocer el origen, traslado, comercialización y destino final de los combustibles que se consumen en el país.

Durante la presentación de los avances, señaló que el intercambio de información ha permitido identificar operaciones irregulares y generar procedimientos administrativos, fiscales y judiciales contra empresas que presuntamente utilizaron sus permisos de manera indebida.

De acuerdo con los resultados expuestos, el 72 por ciento de las inconsistencias detectadas se concentró en el segmento de comercialización, mientras que el 13 por ciento correspondió a estaciones de servicio. El resto se distribuyó entre otros participantes de la cadena de suministro.

Plataforma tecnológica para vigilar los hidrocarburos

González detalló que uno de los principales instrumentos de la estrategia es el Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos, que integra información de importadores, comercializadores, distribuidores, transportistas, almacenistas y estaciones de servicio.

La plataforma permite contrastar los volúmenes de combustible declarados en las importaciones con las cantidades facturadas durante las distintas etapas de la cadena comercial, con el propósito de detectar diferencias y posibles operaciones ilícitas.

El sistema también incorpora información regulatoria, fiscal y de seguridad, además de herramientas de geolocalización GPS para dar seguimiento a las unidades de transporte e identificar posibles desvíos o inconsistencias operativas.

La funcionaria explicó que este monitoreo permite construir perfiles de las empresas del sector y proporcionar elementos para las investigaciones de las autoridades competentes.

Asimismo, indicó que durante 2026 la revisión de las operaciones se realiza de manera permanente, con el objetivo de detectar irregularidades oportunamente y requerir explicaciones a las empresas involucradas.

Aduanas detectan irregularidades en importaciones

Por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal, informó que el volumen de combustibles declarados en las importaciones aumentó 10.54 por ciento, al pasar de 23 mil 933 millones a 26 mil 455 millones de litros.

Además, las revisiones efectuadas en 14 aduanas permitieron rectificar declaraciones correspondientes a mil 952 millones de litros que, según las autoridades, pretendían internarse ilegalmente al país.

El monto equivalente de IEPS asociado a estas irregularidades fue estimado en 13 mil 664 millones de pesos.

Como parte de las medidas de vigilancia, también se impusieron 500 multas por declaraciones erróneas, tardías o inexactas y se iniciaron procedimientos administrativos contra ocho agentes aduanales.

En tanto, la Comisión Nacional de Energía reportó el registro y seguimiento de 61 mil 557 unidades de transporte de combustibles mediante códigos QR y sistemas GPS. También informó sobre la cancelación o imposición de otras 307 medidas relacionadas con permisos.

SAT cancela empresas y sanciona gasolineras

En materia fiscal, Vidal informó que el Servicio de Administración Tributaria canceló 2 mil 224 empresas que comercializaban combustibles sin los permisos correspondientes.

Asimismo, se aplicaron 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras por presentar de manera inadecuada los controles volumétricos obligatorios, mientras que 180 empresas fueron dadas de baja del padrón de importadores por irregularidades vinculadas con el contrabando.

Otras 175 empresas fueron identificadas como presuntas factureras y notificadas a las autoridades correspondientes.

El subsecretario agregó que los volúmenes de combustibles facturados y declarados legalmente aumentaron 13.4 por ciento entre 2025 y 2026. También destacó un incremento de 11.8 por ciento en el monto declarado por concepto del IEPS durante ese periodo.

Según las cifras presentadas, las acciones de fiscalización y control permitieron registrar alrededor de 48 mil millones de pesos adicionales en ingresos asociados al mercado de combustibles durante 2026.

Reportan denuncias y miles de detenidos

Como parte de los resultados de la estrategia, las instituciones participantes presentaron denuncias y casos ante las autoridades ministeriales por posibles delitos relacionados con el comercio ilícito de hidrocarburos.

El SAT reportó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos; la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó 127 casos por presunta defraudación fiscal, mientras que la Comisión Nacional de Energía informó sobre 150 casos por inconsistencias en los volúmenes despachados en estaciones de servicio.

Pemex presentó 10 mil 674 denuncias por robo de combustible y la Agencia Nacional de Aduanas reportó 11 casos por contrabando y falsedad en las declaraciones de importación.

En los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, las autoridades reportaron la detención de 2 mil 539 personas y el decomiso de 5 mil 572 unidades de transporte relacionadas con actividades ilícitas en el mercado de combustibles.

Finalmente, la Secretaría de Energía señaló que la coordinación interinstitucional continuará para fortalecer la vigilancia sobre toda la cadena de suministro, incrementar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y cerrar espacios al contrabando de hidrocarburos en México.