Sheinbaum mantiene abierta colaboración con Petrobras para exploración petrolera (Galo Cañas Rodríguez)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el entendimiento de colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa brasileña Petrobras se mantiene vigente como una posibilidad de cooperación, principalmente en materia de exploración petrolera, aunque todavía no se han concretado nuevos avances.

Cuestionada sobre el futuro de este acercamiento en caso de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pierda las próximas elecciones, Sheinbaum explicó que las conversaciones permanecen en una etapa inicial y que su administración esperará el desarrollo del proceso electoral antes de determinar cómo continuará la colaboración.

“Hasta ahora quedó en el entendimiento y no se ha avanzado más”, señaló la mandataria, al explicar que el contexto político brasileño ha influido en el ritmo de las conversaciones.

La titular del Ejecutivo federal expresó su confianza en que el diálogo pueda continuar y destacó que el propósito central del acercamiento es que Petrobras aporte experiencia y apoyo técnico en las actividades de exploración de hidrocarburos.

El eventual trabajo conjunto buscaría aprovechar las capacidades de la empresa brasileña en el sector energético para fortalecer las labores exploratorias de México, aunque hasta el momento no se han anunciado acuerdos adicionales ni compromisos operativos específicos.

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá abierta la posibilidad de avanzar en esta cooperación, a la espera de que existan condiciones para retomar las conversaciones y definir los alcances de una posible colaboración entre ambas empresas petroleras.