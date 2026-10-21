Imputan delito de traición a la patria al exfiscal de Chihuahua César Jáuregui

Detenido César Jáuregui. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación en contra de César Jáuregui, exfiscal general del estado de Chihuahua, por el delito de traición a la patria.

En la audiencia inicial, un juez de control le ordenó permanecer en prisión preventiva, en tanto se resuelve su situación jurídica.

César Jáuregui es señalado de haber permitido que agentes estadounidenses de la CIA intervinieran sin autorización, en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales, cuando coordinó desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal.

La Ley de Seguridad Nacional señala que las entidades federativas se encuentran limitadas para asumir facultades reservadas a la Federación, así como transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.

De acuerdo con la FGR, en la carpeta de investigación está plenamente establecido, incluso con información de la propia fiscalía estatal, que la participación en el operativo de estos extranjeros no tenía justificación alguna y tampoco la tenía la cadena de mando para permitirlo. Fue el exfiscal estatal quien dio a conocer los hechos a la opinión pública.

Además, en lo dicho por la Fiscalía federal, se acreditó que los agentes extranjeros habían acudido en varias ocasiones y sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.

De este modo, la autoridad estatal carecía de facultades para realizar acciones que son exclusivas de la Federación, dado que la Ley de Seguridad Nacional lo prohíbe expresamente a los estados.

Aun así, la Fiscalía local y su policía realizaron el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes la carpeta de investigación. Y esto, a pesar de que el propio César “N” declaró a los medios que el operativo fue fruto de meses de planeación entre dos áreas a su cargo: la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.

Así, el exfiscal habría ocultado información. La Fiscalía estatal, a través de su titular, tenía que informar a la Federación y presuntamente no lo hizo, en cambio, informó a personas extranjeras.

En la audiencia, un grupo de ministerios públicos de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), fue el encargado de solicitar la vinculación a proceso, luego de la exposición de argumentos y aportar alrededor de 150 datos de prueba.

Durante la audiencia que se llevó a cabo de manera parcialmente privada, por motivos de seguridad nacional, la defensa de César Jáuregui solicitó la duplicidad del término constitucional, con la finalidad de reunir más datos de prueba a su favor, proceso que continuará el próximo 24 de octubre.

César “N” fue asegurado el pasado fin de semana luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaron una orden de aprehensión, posterior a que en el fuero común se ejecutó un mandamiento judicial en su contra.

Al mismo tiempo, César Jáuregui mantiene otro proceso penal por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, dado que, si bien la Fiscalía de Chihuahua no cuestionó la ejecución del operativo para desmantelar el laboratorio de drogas, lo que se investiga es la forma en la que se condujo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables.