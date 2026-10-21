“No hay gasas... pero sí corrupción”: Trabajadores del IMSS inconformes con el aumento del 8% marchan en CDMX

Trabajadores del IMSS inconformes con el aumento del 8% salen a marchar

Las batas blancas volvieron a tomar las avenidas de la capital mexicana.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se apersonaron nuevamente afuera de las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI para exigir un aumento salarial del 10 por ciento, el abastecimiento de insumos médicos en los hospitales y mejores condiciones laborales para el personal que diariamente brinda atención a los derechohabientes.

Otra de las demandas es la destitución del líder sindical, Rafael Olivos, además de reitar el rechazo al aumento del 8 por ciento que, tras una negociación con el Sindicato, les ofreció el Gobierno federal.

Durante la movilización, acontecida en la avenida Cuauhtémoc, en los linderos entre las colonias Roma, Doctores y la Buenos Aires, los participantes han expresado su inconformidad ante las carencias que, señalaron, enfrentan en los centros de salud, donde la falta de materiales básicos dificulta el desarrollo de sus actividades y puede afectar la atención que reciben los pacientes.

Con pancartas y consignas, los trabajadores, quienes marchan hacia el Zócalo de la capital, hicieron visible su preocupación por la situación que atraviesa el sector y pidieron que las autoridades correspondientes atiendan sus demandas, tanto en materia salarial como en el funcionamiento de las unidades médicas.

Una de las frases que se escucharon durante la reunión fue: “No hay gasas, no hay alcohol, pero sí corrupción”, con la que los manifestantes señalaron la contradicción que, desde su perspectiva, existe entre las necesidades de los hospitales y el manejo de los recursos destinados al sistema de salud.

Trabajadores del IMSS inconformes con el aumento del 8% salen a marchar

¿Por qué marchan los trabajadores del IMSS?

Los participantes también corearon: “Pueblo escucha, tu salud es nuestra lucha”, con el objetivo de hacer un llamado a la ciudadanía y destacar que sus exigencias no solamente están relacionadas con sus ingresos y prestaciones, sino también con las condiciones en las que desempeñan su trabajo.

Los empleados del IMSS consideraron necesario contar con los materiales indispensables para realizar sus labores, entre ellos gasas, alcohol y otros insumos utilizados en la atención cotidiana.

La disponibilidad de estos recursos, enfatizaron, es importante para que el personal médico y de enfermería pueda desarrollar sus actividades de manera adecuada y brindar un servicio oportuno.

Asimismo, solicitaron un incremento salarial del 10 por ciento, al señalar la importancia de contar con una remuneración acorde con las responsabilidades que implica trabajar en una institución de salud.

🪧En medio de las movilizaciones de los trabajadores del IMSS, comerciantes aprovecharon la oportunidad para ofrecer artículos como banderas con el logotipo de la institución. 🩺 Los trabajadores de la salud, quienes se reunieron en el Centro Médico Nacional Siglo XX, continúan con sus exigencias de incremento salarial y mejores condiciones laborales. #IMSS #CDMX #TrabajadoresIMSS — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 21, 2026

Los manifestantes destacaron que el personal sanitario desempeña una función fundamental, pues atiende a personas que acuden a los hospitales por enfermedades, accidentes y otros problemas de salud.

Por ello, consideraron que garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores también contribuye a mejorar la atención que recibe la población.