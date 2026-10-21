Pemex reduce su deuda y fortalece producción de combustibles, petroquímicos y fertilizantes

. Pemex ha reducido su deuda. Foto: Archivo.

Durante la conferencia Mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, presentó los avances de la empresa pública orientados a fortalecer su capacidad energética, mejorar su situación financiera e impulsar el desarrollo económico del país.

Acompañado por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, el funcionario aseguró que Pemex produce actualmente más petroquímicos y fertilizantes, cuenta con mayores recursos para invertir y ha logrado disminuir significativamente su nivel de endeudamiento.

Deuda en su nivel más bajo desde 2014

Carpio Fragoso destacó que, en menos de dos años, Pemex redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares, alcanzando su nivel más bajo desde 2014.

Explicó que esta reducción permite disminuir el pago de intereses y liberar recursos para fortalecer áreas estratégicas como la extracción de hidrocarburos, la refinación y la petroquímica.

“Hoy tenemos el nivel más bajo de deuda desde 2014. Este resultado es muy importante porque significa menos pago de intereses y más recursos para invertir en beneficio del país”, señaló.

Producción estable y mayor extracción de gas natural

El director general indicó que la empresa mantiene una producción petrolera cercana a la meta establecida de 1.8 millones de barriles diarios, al registrar actualmente 1.76 millones de barriles por día.

Asimismo, informó que la producción de gas natural aumentó 7.5 por ciento respecto a 2024, superando los 4 mil 900 millones de pies cúbicos diarios.

En materia comercial, las ventas de gasolinas y diésel reportaron un crecimiento de 17.9 por ciento durante el periodo enero-septiembre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Refinación crece 81 por ciento

Uno de los principales avances reportados fue el incremento en la capacidad de refinación. De acuerdo con Pemex, actualmente se refina 81 por ciento más petróleo que en 2018, al pasar de aproximadamente 612 mil barriles diarios a más de 1.1 millones de barriles por día.

Este crecimiento se atribuye a la operación continua de las refinerías, la entrada en funcionamiento de la refinería Olmeca y las mejoras operativas implementadas en instalaciones estratégicas, particularmente en la refinería de Tula.

El aumento en la refinación también se refleja en la producción de combustibles, que creció 186 por ciento respecto a 2018, pasando de 350 mil barriles diarios a un millón de barriles por día.

Más valor agregado en combustibles y petroquímica

Carpio Fragoso explicó que en 2018 únicamente 24 de cada 100 litros de combustible comercializados por Pemex eran producidos en sus propias refinerías. Actualmente, esa cifra asciende a 85 de cada 100 litros.

Según el funcionario, esto demuestra una mayor integración de la cadena productiva y una menor dependencia de compras externas para abastecer el mercado nacional.

En el rubro petroquímico, destacó que la producción de derivados del etileno registró un incremento de 27 por ciento en comparación con el año anterior.

Impulso a la producción de fertilizantes

El titular de Pemex destacó también el crecimiento de la producción de fertilizantes, considerada estratégica para fortalecer al campo mexicano.

Precisó que la producción total aumentó 16 por ciento, mientras que la fabricación de urea creció 36 por ciento. Además, se reportaron incrementos en la producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados.

Inversión social y proyectos a largo plazo

En materia de desarrollo comunitario, informó que entre 2025 y septiembre de 2026 se destinaron casi 6 mil 600 millones de pesos para apoyar a comunidades y regiones estratégicas mediante obras de infraestructura, proyectos productivos, acciones de salud y educación, así como mejoramiento de caminos.

Finalmente, anunció que Pemex contempla una inversión superior a 1.8 billones de pesos entre 2025 y 2030 para fortalecer toda su cadena de valor.

El plan considera mantener los niveles de producción, ampliar la capacidad de refinación, impulsar la petroquímica y consolidar a Pemex como una empresa estratégica para el desarrollo económico y energético de México.