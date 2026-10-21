Fonacot cumple 20 años como emisor de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores

Fonacot

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) conmemoró su vigésimo aniversario como emisor de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), etapa en la que ha obtenido más de 100 mil millones de pesos mediante el mercado bursátil para fortalecer el financiamiento destinado a las personas trabajadoras del país.

Durante la ceremonia, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó que la trayectoria del organismo refleja cómo el sistema financiero puede contribuir al desarrollo económico y al bienestar social, mediante el acceso a créditos con condiciones favorables para las familias mexicanas.

El funcionario señaló que la política laboral del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene entre sus prioridades la recuperación salarial, la ampliación de derechos y el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías.

En ese contexto, subrayó la importancia de que las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, tengan acceso a financiamiento que les permita atender necesidades, adquirir bienes o enfrentar imprevistos sin comprometer excesivamente sus ingresos.

Bolaños López también reconoció el acompañamiento de la Bolsa Mexicana de Valores y de los inversionistas que han participado en el financiamiento del instituto, al considerar que esta colaboración demuestra que los recursos del mercado bursátil pueden orientarse hacia objetivos de carácter social.

Por su parte, la directora general de Fonacot, Wendolyne Retana Alarcón, informó que durante sus 20 años como emisor de deuda, la institución ha realizado 112 emisiones de corto y largo plazo, la mayoría a través de la BMV, con un monto acumulado superior a los 100 mil millones de pesos.

Explicó que la participación del organismo en el mercado de valores ha fortalecido su capacidad para otorgar créditos en condiciones favorables y ampliar las oportunidades de financiamiento para las personas trabajadoras y sus familias.

La funcionaria detalló que Fonacot cuenta actualmente con una cartera de crédito superior a los 80 mil millones de pesos, lo que lo coloca entre las tres instituciones con mayor cartera de crédito de nómina en México.

Asimismo, indicó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han otorgado alrededor de 150 mil millones de pesos en créditos, de acuerdo con las cifras presentadas durante el evento.

Retana Alarcón destacó también el fortalecimiento de la inclusión financiera con perspectiva de género, particularmente mediante el programa Crédito Mujer Efectivo, cuyas tasas de interés parten de 8.90 por ciento.

Añadió que el organismo mantiene el compromiso de administrar responsablemente los recursos obtenidos para transformarlos en oportunidades de financiamiento que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de quienes participan en la actividad productiva del país.

En tanto, el presidente del Consejo de Administración de la BMV, Marcos Martínez Gavica, señaló que la labor de Fonacot trasciende sus indicadores financieros, debido a que facilita el acceso al crédito, impulsa el consumo interno y favorece la actividad comercial en las comunidades.

Consideró que la colaboración entre el instituto y el mercado bursátil demuestra que la bolsa puede funcionar como un aliado estratégico para movilizar capital y generar beneficios para las personas trabajadoras.

Al acto asistieron representantes de los sectores público, sindical, patronal y financiero, entre ellos Quiahuitl Chávez Domínguez, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral; Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Jorge Alegría Formoso, director general de Grupo BMV; Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; Carlos Torres Rosas, director general de Nafin y Bancomext, y Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México.

Con dos décadas de participación en el mercado bursátil, Fonacot busca mantener su capacidad de financiamiento y ampliar el acceso de las personas trabajadoras a créditos que contribuyan a su bienestar económico y al de sus familias.