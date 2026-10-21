¿El efectivo va a la baja en México? Estas son las cifras de su uso tras la aprobación de la Ley de Economía Digital (Pexels)

El Senado ha aprobado la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la cual busca acelerar los pagos digitales para lograr una mayor inclusión financiera, además de mejorar la seguridad, así como la eficiencia de este método de pago y, con el tiempo, disminuir el uso de efectivo.

Esta nueva ley causó dudas entre la población desde que se anunció en el Paquete Económico 2027, ya que se argumentó que el uso del efectivo sigue estando presente en la vida cotidiana de los mexicanos; sin embargo, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se ha observado una disminución de este medio de pago en los últimos años.

¿El efectivo va a la baja en México?

En marzo de 2025, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), en la que destacó que en el 2024 el uso de efectivo había disminuido como medio de pago tanto en compras mayores como menores de 500 pesos.

De acuerdo a las cifras del INEGI, en el 2021 en compras de menos de 500 pesos se utilizaba como método de pago el dinero en efectivo un 90.1%, mientras que en el 2025 disminuyó a 85.5%.

Por otro lado, también se vio un aumento en el uso de las transferencias electrónicas o aplicación de celular en las compras mayores a 500 pesos, ya que aumentó 4.8% respecto al 2021. A su vez, el uso de la aplicación móvil para consultar saldo o hacer movimientos incrementó de 54.3 a 69.1%.

¿Cuáles son los beneficios de la Ley de Economía Digital?

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ha declarado que la Ley de Economía Digital buscará los siguientes beneficios:

La aceleración de pagos digitales a través de la banca móvil de cualquier institución.

a través de la banca móvil de cualquier institución. Aprovechar las capacidades ya existentes de los sistemas SPEI y CoDi .

. Impulsar la actividad económica entre personas y empresas.

entre personas y empresas. Impulsar la inclusión financiera con bancarización.

con bancarización. Facilitar la formalización de los comercios.

De acuerdo al Gobierno de México, la eliminación gradual del efectivo ya ha iniciado en distintos sectores como en gasolineras y carretas; además, se ha hecho un llamado a los gobiernos municipales y estatales para empezar a adaptarse a los pagos electrónicos.