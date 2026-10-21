Logran eclosionar 98 huevos de tortuga marina recuperados del tráfico ilegal en Nayarit

Un total de 98 tortugas marinas nacieron a partir de huevos recuperados de la extracción ilegal en Nayarit, como resultado de una estrategia de conservación impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades de seguridad y personal especializado en el cuidado de esta especie.

La dependencia informó que, durante agosto de 2026, fueron resembrados 163 huevos asegurados en operativos contra la extracción ilegal, de los cuales 98 lograron completar su desarrollo y eclosionar, lo que representa una tasa de éxito del 60 por ciento.

Las pequeñas tortugas fueron liberadas al mar, luego de recibir los cuidados necesarios para favorecer su nacimiento, en una acción que busca aprovechar las posibilidades de supervivencia de los ejemplares afectados por actividades ilícitas.

Recuperan huevos asegurados en operativos

La Profepa, a través de su Oficina de Representación en Nayarit, explicó que estos resultados son producto del trabajo coordinado con fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, cuyos operativos de vigilancia han permitido asegurar huevos de tortuga marina extraídos ilegalmente.

A partir de estos aseguramientos, personal de la dependencia implementó un procedimiento de revisión y valoración para determinar cuáles de los huevos recuperados todavía tenían posibilidades de desarrollarse.

La evaluación contempla factores como las condiciones físicas de los huevos, el tiempo transcurrido desde su extracción y la forma en que fueron manipulados, aspectos que pueden influir directamente en su viabilidad y posterior eclosión.

Cuando se determina que existen condiciones favorables para su desarrollo, los huevos son resembrados para continuar su proceso de incubación bajo supervisión especializada.

Coordinación con campamento tortuguero

Para llevar a cabo estas acciones, la Profepa cuenta con el apoyo del campamento tortuguero Aeyetsie Wakie, ubicado en el municipio de San Blas, donde los huevos reciben manejo y seguimiento con el objetivo de favorecer su desarrollo.

La intervención permite brindar una segunda oportunidad a los ejemplares cuyos huevos fueron sustraídos ilegalmente de sus sitios de anidación, en lugar de perder por completo la posibilidad de que las crías lleguen al mar.

La dependencia destacó que el nacimiento y liberación de las 98 tortugas representa un resultado favorable para los esfuerzos de protección de la fauna marina en la entidad.

Refuerzan acciones contra la extracción ilegal

La Profepa indicó que continuará fortaleciendo la coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los campamentos tortugueros para combatir la extracción y comercialización ilegal de huevos de tortuga marina.

Además de las acciones de vigilancia y aseguramiento, la estrategia contempla medidas de conservación orientadas a recuperar ejemplares y proteger las posibilidades de reproducción de estas especies.

Con estos esfuerzos, las autoridades buscan reducir los efectos de las actividades ilícitas sobre las poblaciones de tortugas marinas y contribuir a la conservación de la biodiversidad en las costas de Nayarit.