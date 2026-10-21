Pensiones Bienestar noviembre 2026: calendario oficial de pagos por apellido

Pensión del Bienestar: ¿Banorte, Banamex, BBVA o Inbursa? Este es el mejor banco para retirar los $6,400 pesos

El penúltimo mes de este 2026 se acerca y con él se abre un nuevo periodo en el pago de los Programas Sociales del Gobierno Federal. Para este noviembre, uno de los apoyos programados es la Pensión del Bienestar, la cual brinda un apoyo económico a las personas mayores de 65 años.

Cabe destacar que este será el último pago de este año. Por ello, en Crónica te compartimos el calendario oficial de pagos programados por fecha y apellidos.

Pensión del Bienestar: calendario de pagos OFICIAL de noviembre 2026

Lunes 2 de noviembre: Sin pagos (Feriado bancario en México - Día de Muertos)

Sin pagos (Feriado bancario en México - Día de Muertos) Martes 3 de noviembre: Apellidos con letra A

Apellidos con letra A Miércoles 4 de noviembre: Apellidos con letra B

Apellidos con letra B Jueves 5 de noviembre: Apellidos con letra C

Apellidos con letra C Viernes 6 de noviembre: Apellidos con letra C

Apellidos con letra C Lunes 9 de noviembre: Apellidos con letras D, E, F

Apellidos con letras D, E, F Martes 10 de noviembre: Apellidos con letra G

Apellidos con letra G Miércoles 11 de noviembre: Apellidos con letra G

Apellidos con letra G Jueves 12 de noviembre: Apellidos con letras H, I, J, K

Apellidos con letras H, I, J, K Viernes 13 de noviembre: Apellidos con letra L

Apellidos con letra L Lunes 16 de noviembre: Sin pagos (Feriado nacional en México - Conmemoración de la Revolución Mexicana)

Sin pagos (Feriado nacional en México - Conmemoración de la Revolución Mexicana) Martes 17 de noviembre: Apellidos con letra M

Apellidos con letra M Miércoles 18 de noviembre: Apellidos con letra M

Apellidos con letra M Jueves 19 de noviembre: Apellidos con letras N, Ñ, O

Apellidos con letras N, Ñ, O Viernes 20 de noviembre: Apellidos con letras P, Q

Apellidos con letras P, Q Lunes 23 de noviembre: Apellidos con letra R

Apellidos con letra R Martes 24 de noviembre: Apellidos con letra R

Apellidos con letra R Miércoles 25 de noviembre: Apellidos con letra S

Apellidos con letra S Jueves 26 de noviembre: Apellidos con letras T, U, V

Apellidos con letras T, U, V Viernes 27 de noviembre: Apellidos con letras W, X, Y, Z

¿Cuánto dinero depositan a los adultos mayores en noviembre?

En 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos cada dos meses. Por lo tanto, el pago correspondiente a noviembre-diciembre sería de 6,400 pesos para quienes mantienen vigente su derecho al programa.

Este depósito representa el sexto y último pago bimestral del año. El dinero se transfiere directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día en que se realiza la transferencia.

¿Cómo consultar la fecha oficial de pago?

Para evitar confusiones, las personas beneficiarias pueden consultar los comunicados de la Secretaría de Bienestar y el portal oficial de Programas para el Bienestar: https://programasparaelbienestar.gob.mx/.

Documentos y requisitos para el registro Pensiones Bienestar

Las personas solicitantes deberán acudir al módulo correspondiente a su domicilio con una serie de documentos y datos de contacto para facilitar la revisión de la información personal durante el proceso de incorporación a uno de los programas.

Según señala la convocatoria del periodo de registro, los documentos necesarios son:

Acta de nacimiento .

. Identificación vigente: puede ser INE, credencial del INAPAM o pasaporte.

puede ser INE, credencial del INAPAM o pasaporte. CURP (impresión reciente).

(impresión reciente). Comprobante de domicilio: no mayor a seis meses; algunad de las opciones señaladas son los recibos de luz, agua o el pago del impuesto predial.

no mayor a seis meses; algunad de las opciones señaladas son los recibos de luz, agua o el pago del impuesto predial. Teléfono de contacto y casa.

¿Qué hago si no he recibido mi Pensión Bienestar?

El depósito de la Pensión Bienestar suele ocurrir durante el transcurso del día o días que te corresponde y en ocasiones puede presentar demoras. Sin embargo, si para el final de tu día asignado no ves reflejado el pago, llama a la Línea del Bienestar, al 800 6394 264, o asiste a un Módulo de Bienestar. La razón del retraso puede ir desde un error en el sistema del banco hasta necesitar actualizar documentos ante la Secretaría del Bienestar.