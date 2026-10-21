Lemus anuncia inversión estatal de hasta 12 mil mdp para obras de agua en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció en sus redes sociales que el Gobierno estatal destinará entre 10 mil y 12 mil millones de pesos a obras de infraestructura hídrica, como parte de un esquema de inversión coordinado con la Federación, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario informó que este miércoles 21 de octubre estuvo en Palacio Nacional, donde dialogó con la presidenta sobre los proyectos hidráulicos para Jalisco y los acuerdos para distribuir las inversiones entre ambos niveles de gobierno.

Lemus agradeció a Sheinbaum por escuchar la propuesta estatal y respaldar un esquema que contempla recursos federales y estatales para atender las necesidades de agua en la entidad.

“Nos complementamos de una manera muy adecuada entre el Gobierno federal y el Gobierno del estado de Jalisco”, expresó en su mensaje.

Entre los proyectos que estarán a cargo del Estado destacó la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora número 1, con una inversión aproximada de 7 mil 500 millones de pesos. También se contempla la construcción del llamado bypass, que llevará agua desde La Calera hasta dicha planta, así como nuevos sistemas de colectores para evitar descargas ilegales al canal y a la presa de Las Pintas.

En conjunto, estas obras estatales representarían una inversión de entre 10 mil y 12 mil millones de pesos, de acuerdo con el gobernador, quien explicó que se enfocarán en acciones de potabilización y saneamiento para atender los problemas de calidad del agua.

Por su parte, el Gobierno federal destinaría entre 12 mil y 13 mil millones de pesos al acueducto sustituto de Chapala y las obras complementarias de El Zapotillo, según las cifras referidas por Lemus al explicar el anuncio de la presidenta.

El gobernador señaló que las obras federales tendrían un periodo de construcción y habilitación de entre dos y tres años, mientras que los proyectos estatales se desarrollarán en distintos plazos.

“Nosotros vamos a hacer las obras de saneamiento y potabilización de corto plazo y el Gobierno federal hará las de largo plazo”, puntualizó.

Lemus también rechazó que el acuerdo contemple la privatización de los servicios de agua o el financiamiento mediante deuda pública. “No se va a privatizar absolutamente nada ni habrá recursos de deuda para ello”, aseguró.

Asimismo, adelantó que sostendría reuniones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este miércoles por la tarde y el jueves 22 de octubre por la mañana, con el propósito de definir los recursos y precisar los detalles de coordinación para ejecutar los proyectos.

El mandatario sostuvo que los acuerdos se construyeron mediante el diálogo y la presentación de propuestas, y afirmó que las obras buscan beneficiar a la población de Jalisco, principalmente a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El anuncio se da en medio de los desafíos que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara en materia de calidad del agua y abastecimiento futuro. El esquema planteado distribuye las responsabilidades entre el Estado, con obras de potabilización y saneamiento, y la Federación, con infraestructura para fortalecer el suministro a largo plazo.