Profeco presenta precios mínimos y máximos de la Espinaca

A través de la herramienta Quién es Quién en los Precios, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un levantamiento de precios en mercados públicos, centrales de abasto y supermercados para informar los precios mínimos, máximos y promedio de la espinaca.

se trata de una planta cultivada por sus hojas grandes, comestibles y de color verde muy oscuro. Sus variedades más comunes son de hoja rizada, hoja lisa y espinaca baby que contiene menos cantidad de ácido oxálico. Su consumo puede ser en crudo para ensaladas, cocida, salteada, en sopas, cremas o congelada.

Es rica en vitaminas (A, C, E, K y complejo B) y minerales como hierro, magnesio, potasio y calcio, además de tener un bajo aporte calórico. Además, contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células del estrés oxidativo y favorece la salud ocular y cardiovascular.

En México, se producen anualmente más de 48 mil toneladas, siendo Guanajuato, Puebla y Baja California los principales estados productores.

Los resultados de este sondeo de precios, reportó el más bajo por manojo de espinaca en el Mercado Público 5 de Mayo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como en la Central de Abasto de Villahermosa, Tabasco, a un precio de $7.00. De igual forma, en el Mercado San Juan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a $8.00 el manojo.

Por el contrario, en la Central de Abasto ubicada en Guadalajara, Jalisco el precio del manojo de espinaca alcanzó los $30.00, seguido del Mercado Francisco I. Madero, en La Paz, Baja California Sur, donde se ofertó en $28.00. El precio promedio nacional se ubicó en $15.39.

Dentro de los supermercados, el precio más accesible se encontró en Supermercado González, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, a $6.90, en tienda Ley Express en Culiacán, Sinaloa, a $7.90 y Chedraui, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, a $9.90 por manojo. Por su parte, Soriana Híper de Culiacán, Sinaloa, Hermosillo, Sonora, y La Paz, Baja California Sur, lo ofertaron en $18.90. El precio promedio fue de $13.76.

La Procuraduría le recuerda a toda la población consumidora que la información detallada por localidad se encuentra disponible en la página oficial del Quién es Quién en los Precios: https://qqp.profeco.gob.mx/ .