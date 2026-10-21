¿Qué es una vaguada y qué estados afectará en México? (SMN / Pexels)

De acuerdo al reciente reporte del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), a partir del jueves 22 de octubre se pronostica que canales de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos, así como el ingreso de la humedad del océano Pacífico, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, oriente, centro, occidente, sur y suroeste del país.

¿Qué es una vaguada y qué estados afectará en México?

El SMN define una vaguada como una zona alargada de baja presión atmosférica que favorece la formación de nubes y precipitaciones al interactuar con la humedad suficiente; es decir, son ejes alargados sin mucha presión que no llegan a definirse como ciclón, pero que su presencia en niveles medios y altos contribuye a la inestabilidad del tiempo.

Esta semana en el país habrá dos vaguadas; una se formará en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán y estará en interacción con un canal de baja presión en el oriente y suroeste de México, así como con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, lo que generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en todo el país.

También informó que otra vaguada estará en interacción con el nuevo frente frío y con otros fenómenos meteorológicos en el norte de México, por lo que estos son los estados que se verán afectados:

El este de Guerrero.

Veracruz.

Norte de Oaxaca.

Sur de Chiapas.

Baja California Norte.

Norte y este de Sonora.

Centro y Sur de Tamaulipas.

Norte de Querétaro.

Noroeste de Hidalgo.

Norte y este de Puebla.

Oeste y sur de Tabasco.

Centro y sur de Quintana Roo.

¿Cuál es el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional para el Valle de México?

De acuerdo al SMN, un canal de baja presión y el ingreso de la humedad del océano Pacífico y el golfo de México provocarán lluvias puntuales en el norte y sureste de Puebla, así como intervalos de chubascos en Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México, Morelos y Querétaro. También habrá lluvias aisladas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas en la Ciudad de México.