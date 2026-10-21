IMSS aclara cambios a la Modalidad 40: actuales inscritos conservarán sus semanas y aportaciones

IMSS IMSS fortalece contratación de Modalidad 40 sin afectar derechos inscritos. Las y los inscritos en la actualidad conservarán plenamente sus semanas cotizadas y aportaciones realizadas (Pexels)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que la Modalidad 40 continuará vigente y que las personas que actualmente están inscritas conservarán sus semanas cotizadas, aportaciones y derechos pensionarios, pese a la actualización de las reglas de operación aprobada por el Consejo Técnico.

Las modificaciones buscan fortalecer este mecanismo, evitar prácticas de simulación laboral y garantizar que las nuevas incorporaciones se realicen bajo criterios más estrictos, informó la titular de la Coordinación de Afiliación del IMSS, Carolina Cisneros Prado.

¿Qué pasará con quienes ya están inscritos en la Modalidad 40?

El IMSS enfatizó que los cambios no afectarán a las personas que ya forman parte de la Modalidad 40.

De acuerdo con el Instituto, los asegurados conservarán las semanas cotizadas y las aportaciones que han realizado, por lo que sus derechos adquiridos permanecerán vigentes.

Asimismo, quienes ya cuenten con registros previos continuarán bajo las condiciones autorizadas al momento de su incorporación.

¿Qué cambia para las nuevas incorporaciones a la Modalidad 40?

El Consejo Técnico del IMSS determinó que las nuevas solicitudes deberán cumplir con nuevas disposiciones para garantizar el uso adecuado del esquema.

Entre los principales cambios destacan:

El salario base para la inscripción deberá corresponder al último salario registrado ante el IMSS al momento de la baja del Régimen Obligatorio, más el valor de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) .

. La incorporación surtirá efectos a partir de la fecha en que se presente la solicitud, por lo que ya no será posible contratar periodos retroactivos.

Estas medidas buscan impedir prácticas que desvirtúen el objetivo de la Modalidad 40, cuyo propósito es permitir que las personas continúen cotizando para incrementar sus semanas de cotización y mejorar su futura pensión.

Trabajadores independientes no podrán combinar esquemas

Carolina Cisneros Prado informó que las personas trabajadoras independientes podrán seguir cotizando mediante el esquema diseñado para ese sector; sin embargo, no podrán combinarlo con la Modalidad 40.

Además, las semanas reconocidas bajo el régimen de trabajadores independientes no podrán utilizarse para cumplir los requisitos de inscripción a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

El IMSS explicó que este esquema amplía las opciones de aseguramiento para quienes laboran por cuenta propia, al facilitar su acceso a los servicios y prestaciones del Instituto mediante una modalidad adaptada a sus condiciones laborales.

IMSS digitalizará trámites de la Modalidad 40

La funcionaria aseguró que la Modalidad 40 no desaparece, sino que se fortalece para proteger los derechos pensionarios de las personas aseguradas y preservar su finalidad como mecanismo de continuidad del aseguramiento.

Asimismo, anunció que el IMSS avanzará en la digitalización de los trámites y pagos relacionados con este esquema para facilitar el acceso al beneficio y reducir tiempos de atención.

Como parte de este proceso, el Instituto fortalecerá los servicios disponibles en el Portal Ciudadano IMSS, desde donde las personas podrán consultar información, dar seguimiento a sus trámites y realizar pagos de forma más ágil, segura y transparente.