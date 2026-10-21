Se atoran negociaciones entre Morena y PT por candidaturas a gubernaturas; acusa Anaya al gobierno de uso de la UIF

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, insiste en que su partido está dispuesto a respaldar por cuenta propia al senador Raúl Morón en Michoacán

Divergencias entre aliados de la 4T — Contrario a lo que señala Morena, las negociaciones con el PT para definir candidaturas en distintos estados permanecen pausadas debido a desacuerdos y conflictos internos en el partido guinda, lo que ha llevado a que los petistas perfilen a sus propios abanderados en varias entidades entre ellas, Michoacán.

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, advirtió que su partido está dispuesta a respaldar por cuenta propia al senador Raúl Morón en Michoacán, si éste decide buscar la candidatura a la gubernatura luego de que no fue electo coordinador estatal de Morena para esa entidad.

Además, acusó al gobierno federal de utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con fines políticos pues denunció que las cuentas de familiares de Gerardo Sánchez, a quien identificó como la propuesta del PT para la gubernatura de San Luis Potosí, fueron congeladas para presionarlo.

El dirigente petista sostuvo que su partido esperará a que Morena resuelva sus diferencias antes de avanzar en la construcción de acuerdos electorales, tanto en las entidades donde todavía existen inconformidades como en la negociación de las candidaturas federales para renovar la Cámara de Diputados.

En entrevista, Anaya señaló que las conversaciones para la elección federal aún no entran de lleno en la definición de posiciones, pues primero deben concluir las negociaciones relacionadas con las gubernaturas.

Indicó que, hasta el momento, Morena no ha colocado sobre la mesa sus posiciones iniciales para la distribución de candidaturas.

“Todavía no salimos con gobernadores, las siguientes van a ser las federales”, explicó al referirse a las etapas de la negociación entre ambas fuerzas políticas.

PROBLEMAS EN MORENA

Sobre las diferencias que mantienen detenidos los acuerdos, el senador insistió en que el PT no puede avanzar mientras Morena no resuelva sus propios problemas internos.

Mencionó que existen numerosas corrientes y aspirantes inconformes, por lo que consideró necesario esperar a que el partido mayoritario encuentre una salida a sus disputas.

“Estamos pausados en muchos estados. Tenemos que esperar”, resumió.

Uno de los puntos centrales de la postura petista es la posibilidad de impulsar al senador Raúl Morón en Michoacán, incluso mediante una candidatura propia, si el legislador está dispuesto a participar.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el PT respalde a aspirantes que no quedaron en la primera posición de los procesos internos de Morena, Anaya manifestó que su partido apoyaría a Morón de manera clara y decidida.

Ante la pregunta de si estarían dispuestos a impulsarlo por separado, al margen de Morena, respondió afirmativamente y condicionó esa posibilidad a la disposición del propio senador.

“Nosotros apoyamos de manera clara y decidida”, afirmó. Al preguntársele si el PT podría hacerlo por su cuenta, contestó: “Claro”, y reiteró que la decisión dependería de que Morón estuviera dispuesto.

La postura abre la posibilidad de que el PT mantenga una ruta propia en Michoacán si no se alcanzan acuerdos con Morena, aunque Anaya no anunció formalmente una ruptura ni confirmó que ya exista una candidatura independiente de la coalición.

El coordinador parlamentario también reconoció que hay asuntos pendientes en otras entidades, entre ellas Nuevo León y Zacatecas, donde las negociaciones siguen sujetas a las diferencias internas y a la resolución de las inconformidades de los aspirantes.

En Nuevo León, describió el escenario como complicado y señaló que el PT esperará a que se resuelvan las disputas dentro de Morena antes de determinar los siguientes pasos. Esto ocurre en medio de versiones sobre aspirantes que buscarían construir una alternativa a la candidatura de Clara Luz Flores.

Respecto de Zacatecas, sostuvo que el diálogo continúa y evitó dar por cerradas las posibilidades de entendimiento. Reiteró que existen temas detenidos por desacuerdos internos y que será necesario revisar cada caso antes de adoptar una decisión definitiva.

Anaya también señaló que el PT mantiene disposición para escuchar y respaldar a quienes soliciten apoyo, en referencia a Santiago Nieto, aunque sin precisar que exista un acuerdo electoral definitivo sobre su eventual participación.

USO DE LA UIF

Alberto Anaya acusó al gobierno de utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con fines políticos y denunció que las cuentas de familiares de Gerardo Sánchez, a quien identificó como la propuesta del PT para la gubernatura de San Luis Potosí, fueron congeladas para presionarlo.

El senador aseguró que la medida se habría aplicado sin una carpeta de investigación, sin mandato judicial y sin respetar las garantías constitucionales.

Según su versión, la intervención financiera tuvo como propósito obligar al empresario a modificar su posición política o entrar en una negociación.

“Nosotros apoyamos a nuestro amigo Gerardo Sánchez, que le metieron un congelamiento a sus cuentas de sus familiares para obligarlo a la negociación. Y hoy está fuera del país”, declaró.

Al ser cuestionado sobre quién habría ordenado el congelamiento, señaló directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Anaya sostuvo que la medida vulneró derechos humanos y garantías como la presunción de inocencia y el derecho de audiencia. También afirmó que las cuentas fueron inmovilizadas por razones políticas.

“Simplemente, por fines políticos, le congelaron las cuentas para hacerlo revertir”, acusó.

El legislador describió a Sánchez como un empresario que buscaba impulsar cambios en San Luis Potosí y afirmó que actualmente se encuentra fuera de México.

La Crónica de Hoy 2026